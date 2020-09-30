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Dünya Aliyevden Ermenistana mesaj Ordu geri çekilirse çatışmalar durur
POLİTİKA ASYA

Aliyev'den Ermenistan'a mesaj: Ordu geri çekilirse çatışmalar durur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmaların durması için tek şartın olduğunu açıkladı. Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Çatışmanın durması için tek şartın olduğunu belirten Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.

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