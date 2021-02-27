Dünya Aliyevden Ermenistanla normalleşmeye destek Türkiyenin kararı
ASYA

Aliyev'den Ermenistan'la normalleşmeye destek: Türkiye’nin kararı

Aliyev'den Ermenistan'la normalleşmeye destek: Türkiye’nin kararı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda olumlu baktıklarını vurgulayarak “Türkiye, sınırların ne zaman açılacağını kendisi belirleyebilir. Bu Türkiye’nin kendi kararı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan’da, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliamı’nın kurbanları anıldı.
Azerbaycan’da, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliamı’nın kurbanları anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı katliamının yıl dönümünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dağlık Karabağ sorununun bittiğini vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan tek başına bu sorunu çözdü. 10 Kasım’da bu sorun çözüldü” dedi.

BİZE AVANTAJ SAĞLADI

“Türkiye savaşın ilk günlerinden beri desteğini göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri desteğini açık bir şekilde göstermiştir” diyen Aliyev, Türkiye’nin tutumunun sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Türk Savunma Sanayisi’nin kalitesinin savaş sırasında görüldüğünü vurgulayan Aliyev, Azerbaycan’ın Türk yapımı savunma sistemlerini ustaca kullandığını ve bunun Azerbaycan’a avantaj sağladığını belirtti. “Savaştan sonra görüşmelerimiz devam ediyor” diyen Aliyev, “Yeni anlaşmalar imzalandı. Yapılacak çok şey var” diye konuştu. İki ülkenin askeri iş birliğinden ve Türk ordusunun yeteneğinden övgüyle bahseden Aliyev, “Azerbaycan’da Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız. Türk ordusu modeli bizim için en makbul modeldir” dedi.

OLUMLU BAKIYORUZ

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda da olumlu baktıklarını vurgulayan Aliyev, “Türkiye, sınırların ne zaman açılacağını kendisi belirleyebilir. Her halükarda Azerbaycan herhangi bir olumsuz görüş vermeyecektir. Bölgenin istikrarı ve kalıcı barış için tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin normal olması gerektiğine inanıyorum” dedi. Aliyev, “Ermenistan-Azerbaycan sınırının açılmasından bahsediyoruz. Ermenistan-Azerbaycan sınırı açılırsa Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasına gerek yoktur. Zengezur koridorunu gerçekleştirmek istiyorsak tabii ki Türkiye-Ermenistan sınırı açılacak. Ama bu Türkiye’nin kendi kararı. Azerbaycan’ın bu konuda özel bir görüşü yok. Türkiye lehine ne olursa olsun, bizim lehimizedir” ifadelerini kullandı.

HOCALI’NIN İNTİKAMINI ALDIK

Hocalı katliamını asla unutmayacaklarını söyleyen Aliyev, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını işgalden kurtararak Hocalı katliamının kurbanlarının intikamını aldıklarını belirtti. Ermenistan yönetiminin zamanında Azerbaycan’ı dinlemediği için rezil bir duruma düştüğünü vurgulayan Aliyev, “Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir. Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir” dedi.

Hiçbir zaman unutmayacağız

Azerbaycan’da, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı Hocalı Katliamı’nın kurbanları anıldı. Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı’da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na akın etti. Ana Feryadı Anıtı’nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, buraya karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 29 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı. Anıtı ziyarete gelen vatandaşlardan Çingiz Bayramov, “Hocalı kurbanlarını her yıl mağlup halkın bireyleri olarak anıyorduk. Kahraman ordumuz topraklarımızı kurtardı. Artık bu yıl galip bir halk olarak şehitlerimizi anıyoruz” ifadelerini kullandı. Tural Hümmetov ise “Bu kanlı faciayı hiçbir zaman unutmayacağız. Hocalı kurbanlarının intikamı alındı. Fakat bu facianın dünyaya duyurulması için çalışıyoruz” dedi.

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