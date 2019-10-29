Dünya Alman bakan iki metre yüksekliğindeki sahneden düştü
AVRUPA

Alman bakan sahneden düştü

Alman bakan iki metre yüksekliğindeki sahneden düştü

Almanya Ekonomi Bakanı Altmairer katıldığı bir programda 2 metre yüksekliğindeki sahneden düştü. Altmairer Dijital Zirve toplantısında konuştuktan sonra sahneden inmek isterken merdivenlerden yuvarlandı. Vücudunda yarıklar oluşan bakana ilk müdahaleyi davetliler arasında bulunan bir doktor yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Peter Altmaier
Peter Altmaier

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier katıldığı bir toplantıda 2 metre yüksekliğindeki sahneden düştü.Peter Altmaier, katıldığı ‘Dijital Zirve’ toplantısında konuştuktan sonra yerine oturmak üzere podyumdan inerken merdivenlerden yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yarıklar oluşan bakan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Alman bakan sahneden yuvarlandı
OYNAT 00:14
Alman bakan sahneden yuvarlandı
Almanya Ekonomi Bakanı Altmairer katıldığı bir programda 2 metre yüksekliğindeki sahneden düştü. Altmairer Dijital Zirve toplantısında konuştuktan sonra sahneden inmek isterken merdivenlerden yuvarlandı. Vücudunda yarıklar oluşan bakana ilk müdahaleyi davetliler arasında bulunan bir doktor yaptı.

Altmaier’e ilk müdahaleyi salonda davetliler arasında bulunan bir doktor yaptı. Altmairer'in bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Vücudunda düşme sonucu yarıklar oluşan bakan tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Salondakilerin görüntü almaması için sağlık ekipleri ve görevliler, siyah çarşaf açtı. Bakanın düşmesinden hemen sonra salon boşaltıldı. Ardından davetliler tekrar salona alındı. Program kaldığı yerden devam etti.

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