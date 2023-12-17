Alman bakandan Avrupa’ya silahlanma çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’nin güvenlikle ilgili odağının Hint-Pasifik bölgesine kaydığını ifade ederek birlik ülkelerine daha fazla silahlanma çağrısı yaptı. Alman basınına verdiği röportajda on yılın sonuna kadar yeni askeri tehditler çıkabileceğini belirten Pistorius, Rusya’nın silah üretimini ciddi şekilde artırdığına vurgu yaptı. Alman bakan, özellikle Baltık ülkeleri, Gürcistan ve Moldova’nın bu konuda tehdit altında bulunduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin güvenliklerini artırmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirten Pistorius, silah üretimini artırmalarının zaman alacağını da söyledi. Pistorius, Ukrayna’ya destek konusunda ABD’de yaşanan tartışmalara da atıfta bulunarak, Washington yönetiminin Kiev’e yeni finansman göndermeyi reddetmesi halinde aradaki açığın Avrupa ülkeleri tarafından kapatılması gerekebileceğini de belirtti.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer, geçtiğimiz günlerde Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada Avrupa’ya silah ve mühimmat stoklarını artırma çağrısında bulunmuştu. Avrupa ordularının savaşa hazırlık konusunda yetersizliğini eleştiren Fischer, “ABD’nin önde gelen askeri müttefiki ve Avrupa’da savunmaya en büyük bütçe ayıran ülke İngiltere’nin ordusunun elinde sadece 150 civarında konuşlandırılabilir tank ve muhtemelen sadece bir düzine kullanılabilir uzun menzilli top var. İngiltere’den sonra bir sonraki en büyük harcama yapan ülke olan Fransa’nın elinde ise Rusya’nın Ukrayna’da her ay kaybettiğine eşdeğer 90’dan az ağır topçu silahı var. Danimarka’nın ağır topçuları, denizaltıları ya da hava savunma sistemleri yok. Almanya’nın ordusunda ise iki günlük savaşa yetecek kadar mühimmat var” ifadelerini kullanmıştı.