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Dünya

Alman Hava Kuvvetleri'nde Rus keşif uçağı paniği

Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan Rus keşif uçağı Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden oldu. İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları, Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

Semih Bozkuş
01:00 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:00 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İlyuşin Il-20 keşif uçağı (Foto: Arşiv)
İlyuşin Il-20 keşif uçağı (Foto: Arşiv)

Rus keşif uçağı Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden oldu.

Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan bir Rus keşif uçağının Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden olduğu bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

Buna benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.



#Almanya
#Keşif Uçağı
#Rusya
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