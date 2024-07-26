Alman istihbaratından ülkeye 'Rusya' uyarısı: Sabotaj hazırlığındalar

"Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da sabotaj eylemlerinde bulunma riskinin boyutu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını çevreleyen durumun gelişimine ve Rusya ile Batı arasında süregelen çatışmanın gelişimine bağlıdır. 2023'ten bu yana Avrupa genelinde gözlemlenen vakalar ve Almanya'daki olası faaliyetlere ilişkin artan belirtiler şu anda değerlendirmenin yeniden yapılmasına yol açıyor. Almanya'da sabotaj faaliyetleri ya da buna karşılık gelen hazırlık eylemleriyle ilgili olarak artan bir risk söz konusudur."