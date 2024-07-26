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Dünya

Alman istihbaratından ülkeye 'Rusya' uyarısı: Sabotaj hazırlığındalar

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın, Avrupa'da sabotaj faaliyetleri düzenlediğini bildirdi. Eylemlerdeki artışa dikkat çeken BfV, olası suikast ve siber saldırılara dikkat çekti.

18:28 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 18:30 - 26/07/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BfV'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulunularak, Rus istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya profillerini değerlendirdiğine dair bulgulara dikkat çekildi.

"Sabotaja karşı korunma" başlığını taşıyan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da sabotaj eylemlerinde bulunma riskinin boyutu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını çevreleyen durumun gelişimine ve Rusya ile Batı arasında süregelen çatışmanın gelişimine bağlıdır. 2023'ten bu yana Avrupa genelinde gözlemlenen vakalar ve Almanya'daki olası faaliyetlere ilişkin artan belirtiler şu anda değerlendirmenin yeniden yapılmasına yol açıyor. Almanya'da sabotaj faaliyetleri ya da buna karşılık gelen hazırlık eylemleriyle ilgili olarak artan bir risk söz konusudur."

Alman silah üreticisinin genel müdürüne suikast planı

Alman basınına göre de Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından Alman makamlarının ve şirketlerinin web sitelerine yönelik siber saldırılar tespit edilmeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce de ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar ürettiği bildirilen güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürüne suikast düzenlemeyi planladığını Alman makamlarına bildirdiği ortaya çıkmıştı.



#Almanya
#Rusya
#İstihbarat
#Ukrayna
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