Alman istihbaratından ülkeye 'Rusya' uyarısı: Sabotaj hazırlığındalar

BfV'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulunularak, Rus istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya profillerini değerlendirdiğine dair bulgulara dikkat çekildi.
"Sabotaja karşı korunma" başlığını taşıyan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Alman silah üreticisinin genel müdürüne suikast planı
Alman basınına göre de Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından Alman makamlarının ve şirketlerinin web sitelerine yönelik siber saldırılar tespit edilmeye devam ediyor.
Yaklaşık 2 hafta önce de ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar ürettiği bildirilen güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürüne suikast düzenlemeyi planladığını Alman makamlarına bildirdiği ortaya çıkmıştı.