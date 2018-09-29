Alman polisinden Türkçe paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programı kapsamında Köln'de katılacağı cami açılışı öncesinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarken, Erdoğan'ı görmek isteyen gurbetçiler de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye akın etti. Köln Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili Türkçe tweet paylaşıldı.

Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçen Erdoğan buradaki Diyanet İşleri Merkez Camii'nin açılışını yapacak.

Gurbetçiler akın etti

Erdoğan'ın açılışını yapacağı caminin etrafında sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla adeta bir bayram havası estiren gurbetçiler de açılış için geri sayımına devam ediyor. Çok sayıda gurbetçinin geldiği alanda adeta adım atacak yer kalmadı. Kalabalıkla ilgili geniş güvenlik önlemleri alan Alman polisi, Türk kökenli vatandaşlar için sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı.

"Çok az alan kaldı"

Cami çevresindeki insanalar çağrı: Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta.Sizin kendi güvenceniz içn: itişip kakışmayın, mesafe bırakın. #Polizei #Köln #koeln2909 — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) September 29, 2018

Köln Emniyeti'nin Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkçe olarak; "Cami çevresindeki insanalar çağrı: Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta.Sizin kendi güvenceniz içn: itişip kakışmayın, mesafe bırakın. #Polizei #Köln #koeln2909" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Belediye 'güvenlik' bahanesiyle gurbetçilerin alana gelmesini engelledi

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor. Cami açılışının açık hava bölümü, güvenlik konseptini yetersiz bulan belediye tarafından iptal edildi. Cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği belediyenin iptal etmesi gurbetçiler tarafından 'hazımsızlık' olarak yorumlandı.

Köln camii’nin açılışına Türk vatandaşların gelmesine izin verilmemesi güvenlik gerekçe gösterilse de esas sebep, Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretini hazmedemeyen çevreler ve Alman kamuoyuna “ Erdoğan miting yapıyor.” izlenimi verilmek istenmemesi gibi görünüyor.

— Zeliha Eliacik (@zelihaeliacik) September 29, 2018