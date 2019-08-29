Almanya, Belçika ve Kuveyt, BMGK'ye İdlib tasarısı sundu

Almanya, Belçika ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Suriye'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması çağrısı yapan bir tasarı sundu.

BMGK'nin geçici üyelerinden Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, konseydeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de hastane, okul ve sivil altyapıları da hedef alan hava saldırıları ve artan gerginliğin 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken Pecsteen, Almanya, Belçika ve Kuveyt'in BMGK'ye Suriye'de ateşkes, uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yapan bir tasarı sunduklarını söyledi.

"400 binden fazla kişi yerinden edildi"