Dünya Almanya, Belçika ve Kuveyt, BMGKye İdlib tasarısı sundu
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Almanya, Belçika ve Kuveyt, BMGK'ye İdlib tasarısı sundu

Almanya, Belçika ve Kuveyt, İdlib'de artan gerginliğin ve derinleşen insani krizin ardından BMGK'ye Suriye'de ateşkes, uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yapan bir tasarı sundu.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Almanya, Belçika ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Suriye'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması çağrısı yapan bir tasarı sundu.

BMGK'nin geçici üyelerinden Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, konseydeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de hastane, okul ve sivil altyapıları da hedef alan hava saldırıları ve artan gerginliğin 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken Pecsteen, Almanya, Belçika ve Kuveyt'in BMGK'ye Suriye'de ateşkes, uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yapan bir tasarı sunduklarını söyledi.

"400 binden fazla kişi yerinden edildi"


  • Suriye'de rejim ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor. BM'ye göre İdlib ve çevresinde nisandan bu yana çatışmalar nedeniyle 550'nin üzerinde sivil hayatını kaybetti ve 400 binden fazla kişi yerinden edildi.
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