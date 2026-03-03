Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Almanya İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

15:423/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Diplomatik gerilim tırmanıyor.
Diplomatik gerilim tırmanıyor.

Almanya, İran’ın Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran’ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının “ayrım gözetmeyen ve orantısız” olduğu belirtilerek kınandığı ifade edildi.

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran rejimine belirgin bir şekilde bölgedeki ülkelere yönelik pervasız saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapıldığı belirtildi.

İran rejiminin sivil hedefler de dahil "ayrım gözetmeyen ve orantısız" füze ve insansız hava aracı saldırılarının kınandığı açıklamada, "Bu saldırılar bölgedeki müttefiklerimizi, askeri personelimizi ve vatandaşlarımızı tehdit etmektedir" ifadesine yer verildi.


ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#Almanya
#çağırıldı
#Dışişleri Bakanlığı
#İran'ın Berlin Büyükelçisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi