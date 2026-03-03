Almanya İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

İran rejiminin sivil hedefler de dahil "ayrım gözetmeyen ve orantısız" füze ve insansız hava aracı saldırılarının kınandığı açıklamada, "Bu saldırılar bölgedeki müttefiklerimizi, askeri personelimizi ve vatandaşlarımızı tehdit etmektedir" ifadesine yer verildi.