Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da konuştu. Erdoğan, teröristlerin Almanya'da rahatça dolaştığının altını çizdi ve Almanya'nın suçluların iadesi antlaşmasına uymadığının ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ekonomi alanında da Almanya ile çok güçlü ilişkilerimiz bulunuyor. Ülkemizde uluslararası firmalar hiçbir engelle karşılaşmadan faaliyetlerini rahatça sürdürüyorlar.

Türk toplumu 57 yıldır Almanya'nın kaderine ortaktır. Pek çok konuda Almanya ile aynı hassasiyete sahip olduğumuza inanıyorum. Kimi ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği dönemde Almanya meseleye insani olarak yaklaşmıştır.

"Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok"

Bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlar konusundaki endişelerini ve hala tutuklu olan Türk gazeteci, aydın ve siyasetçiler için endişelerini açıklığa kavuşturmak faydalı olacak. Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi ülkeden olursa olsun bizim hukukumuz bunu cezalandırıyorsa yargı makamları gereğini yapar.

"Almanya suçluların iadesi antlaşmasına uymuyor"

AB'de dahi terör örgütü kabul edilen PKK'nın Almanya'da binlerce mensubu var devasa caddelerde gösteriler yapıyorlar. PKK ve FETÖ mensubu teröristler Almanya'da elini-kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Almanya suçluların iadesi antlaşmasına aykırı hareket etmektedir.

"Muhabbet sofrasında bunlar konuşulmaz"

Ben bunları bu akşam konuşmak istemezdim ama Sayın Steinmeier, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarını gündeme getirince konuşmak zorunda kaldım. Ben bu sofrayı muhabbet sofrası olarak görüyordum. Muhabbet sofrasında bunlar konuşulmaz.

"Sözde gazeteci Almanya’ya sığınmıştır"

'Aydınlar' deniliyor. Bu 'aydınlar'ın tanımını yapmak lazım. 'Gazeteci' deniliyor. Bu sözde gazeteci eğer teröre bulaşmışsa ve Türk yargısı bunu mahkum etmişse, bunu savunabilir miyiz?

İşte bunlardan bir tanesi de, 5 yıl 10 aya mahkum olan bir sözde gazeteci, bir boşluktan yararlanarak kaçmış ve Almanya'ya gelmiştir. Şu anda Almanya'da. Kendisi burada taltif edilmiş, el üstünde tutulmuştur.

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Benzer bir şey acaba burada yapılıp da Türkiye'ye kaçmış olsa ne olacaktı? Kendileri bizden 6 tane gazeteciyi istediler. Bizim buna karşı ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Biz onların yaptıklarını yapmadık. Yargımız bu konuda elinden geleni yaparak 2 tanesini serbest bırakmıştır.

Şu anda benim ülkemden mahkum olmuş olan birisi kaçıp buraya geliyor. Ve biz kendisini istiyoruz, aramızda suçluların iadesi antlaşması olduğu halde bu kişi bize verilmiyor.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanca konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretinde onuruna verilen yemekte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini Almanca konuşarak bitirdi.

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