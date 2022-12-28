Almanya terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ile bakanlıkların sözcüleri, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Yanıt vermekten kaçındı

Hoffmann, saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlılarının düzenledikleri eylemlerde Paris'te PKK'nın sembollerini taşımasına ilişkin soruya ise "Eylemle ilgili şimdi bir şey söyleyemem." diyerek yanıtlamaktan kaçındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sascha Lawrenz de bazı PKK yanlılarının başka şehirlerde de eylem yapma çağrılarını Alman güvenlik kurumlarının nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, konuya ilişkin değerlendirmeyi gazetecilere daha sonra iletebileceğini söyledi.

Paris'te PKK yanlılarının çıkardığı olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

REKLAM

DÜNYA Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış

DÜNYA Fransa teröristleri vermiyor: PKK’nın Avrupa’daki en büyük hamisi