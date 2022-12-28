Dünya Almanya terör örgütü PKKnın Paristeki şiddet eylemlerine sessiz
AVRUPA

Almanya terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz

Alman hükümeti, Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınarken, terör örgütü PKK yanlılarının Paris'teki şiddet eylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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Haber Merkezi AA
Almanya terör örgütü PKKnın Paristeki şiddet eylemlerine sessiz
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. (Arşiv)

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ile bakanlıkların sözcüleri, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Yanıt vermekten kaçındı

  • Hoffmann, saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlılarının düzenledikleri eylemlerde Paris'te PKK'nın sembollerini taşımasına ilişkin soruya ise "Eylemle ilgili şimdi bir şey söyleyemem." diyerek yanıtlamaktan kaçındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sascha Lawrenz de bazı PKK yanlılarının başka şehirlerde de eylem yapma çağrılarını Alman güvenlik kurumlarının nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, konuya ilişkin değerlendirmeyi gazetecilere daha sonra iletebileceğini söyledi.

Paris'te PKK yanlılarının çıkardığı olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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