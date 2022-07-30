Almanya'da karanlık ve soğuk günler

Spot lambaları kapatıldığı için karanlıkta kalan 200 bina arasında Berlin Dom Kilisesi de var.

Rusya’nın gazda büyük oranda kesintiye gitmesi sonrası, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya alarm konumuna geçti. Rus gazına büyük oranda bağımlı olan Almanya, önümüzdeki kışı çıkarabilmek ve üretimde olacak sekteyi minimuma indirebilmek için, enerji tüketimini minimuma indirme amaçlı bir dizi önlem alacağını açıklamıştı. Ülke yönetimi, ilk adım olarak Başkent Berlin’deki simgesel binaları karartma kararı aldı.

SİMGE BİNALAR IŞIKSIZ KALACAK

Berlin’de, şehrin elektrik tasarrufu için spot ışıklarını kapatması nedeniyle yaklaşık 200 tarihi anıt ve belediye binası karanlığa gömüldü. Karartılan binalar arasında, Tiergarten parkındaki Zafer Sütunu, Breitscheidplatz’daki Memorial Kilisesi, Yahudi Müzesi, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, köprü ve heykellerin de bulunduğu kaydedildi. Kentin çevreden sorumlu senatörü Bettina Jarasch, konuya ilişkin, “Ukrayna’ya karşı savaş ve Rusya’nın enerji tehditleri karşısında, enerjimizi olabildiğince dikkatli kullanmamız hayati önem taşıyor” açıklamasında bulundu. Ülkenin güneyindeki Münih şehrinde saat 23:00’e kadar aydınlatılan Marienplatz meydanındaki belediye binasının spot ışıklarının kapatılacağı açıklandı.

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HANNOVER ÜŞÜTECEK

Almanya’nın kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağını duyurdu. Aşağı Saksonya eyalet başkenti olan kentte, belediye binaları, 1 Ekim ile 31 Mart arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımı yasaklanacak. Kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak. Nürnberg kentinde ise, şehir tarafından işletilen dört kapalı yüzme havuzundan üçü kapatılacak. Ücretsiz açık yüzme havuzları da 25 Eylül’e kadar açık kalacak.

YÜZLERCE EUROLUK FATURALAR YOLDA

Krize ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, maliyetin şu ana kadar halkın cebine yansımadığını ancak bu durumun böyle devam etmeyeceğini belirtti. Kışın başlangıcında hane faturalarına enerji maliyetinin yansıyacağını belirten Bakan, “Kasım ayında doğal gazın ne kadara mal olacağını henüz söyleyemeyiz, ancak acı haber şu ki, kesinlikle hane başına birkaç yüz euro olacak” dedi. Önceki gün Habeck, gaz tedarik firmalarını korumak amacıyla ek maliyetin son kullanıcıya yansıtılacağını açıklamış, ek verginin kilovat başına 1,5 cent - 5 cent arasında olacağını belirtmişti.

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