Dünya Almanyada kilise sinagog ve caminin tek çatı altında toplanmasına yönelik FETÖ projesinin temeli atıldı
AVRUPA

Almanya’da kilise sinagog ve caminin tek çatı altında toplanmasına yönelik FETÖ projesinin temeli atıldı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ militanlarına kucak açan Almanya’da, örgüt militanlarının bir süredir çalışmalarını yürüttüğü kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında toplanmasına yönelik projenin temeli atıldı. FETÖ'nün projesine, Federal Hükümet 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter, törene video mesaj gönderdi.

Haber Merkezi AA
Almanya’da kilise sinagog ve caminin tek çatı altında toplanmasına yönelik FETÖ projesinin temeli atıldı
Almanya’da, FETÖ'nün yürüttüğü House of One (Bir ev) projesinin temeli atıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı.

Eyalet başkanı da törene katıldı

Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı.

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, burada yaptığı konuşmada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak nefret ve şiddet, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, ırkçılık ve halkı kışkırtıcılığın özgür toplumumuzda yeri yok” dedi.

Firari FETÖ'cülerden video mesaj

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan Abdullah Aymaz ve Enes Kanter, videolu mesaj göndererek projeye desteklerini bildirdi.

Toplam 47 milyon avroya mal olacak projeye Federal Hükümet 20 milyon avro, Berlin eyaleti ise 10 milyon avro destek verdi. Projenin finansmanında geri kalan kısım ise bağışlarla karşılanacak.

Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmadı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’nin tüm itiraz ve uyarılarına rağmen FETÖ yapılanması projeden çıkartılmadı.

Berlinli girişimci Catherine Dussmann, destek verdiği projeden FETÖ'yü gerekçe göstererek ayrılmıştı.

Dussmann "Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik
DÜNYA
Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik

Almanya FETÖ’cülerin %74’ünü aldı
GÜNDEM
Almanya FETÖ’cülerin %74’ünü aldı

FETÖ - Alman ortaklığı
GÜNDEM
FETÖ - Alman ortaklığı
Abone Ol Google News
Günün komedisi

Günün komedisi

​Burdurlu çiftçiyle Kanadalı paraşütçünün diyaloğu kırdı geçirdi.
Doktorlar gözlerine inanamadı

Doktorlar gözlerine inanamadı

Hastanın röntgeni çekilince ortaya çıktı.
Densiz kumpaslar boşunadır

​Devlet Bahçeli: Dedikodulara bel bağlayan zillet ittifakı asla tutunamayacaktır.

500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

​Organize suç örgütü elebaşı için harekete geçildi

​Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialara sert yanıt

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.