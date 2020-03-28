Dünya Almanyada koronavirüs tedbirleri 20 Nisana kadar sürecek
AVRUPA

Almanya'da koronavirüs tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi. Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı tedbirlerin 20 Nisan'a kadar uygulanacağına karar verildiğini belirtti.

İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Braun, bu süreçte özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkati çekti.

İKİDEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

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