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Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

15:1329/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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Almanya’nın kuzeyinde yer alan Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi.
Almanya’nın kuzeyinde yer alan Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi verildi. Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

OLAYIN AYRINTILARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin sayısı, kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu. Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.


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