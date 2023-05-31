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Dünya

Almanya’da terör örgütü DEAŞ'ın finansman ağına darbe

Almanya’da terör örgütü DEAŞ’ın finansman ağına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. DEAŞ finansman ağına transferlere ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında inceleme devam ediyor.

11:56 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Finansman ağı transferlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Finansman ağı transferlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "yabancı bir terör örgütünü" desteklemek ve kısmen "dış ticaret kanununu ihlal etmek" suçlamasıyla Alman vatandaşları Chahira A, Anna Y. Harun Y. ve Alperen K, Kosova vatandaşı Kujtim B. ve Türk vatandaşı Cağla K. ile Fas ve Alman vatandaşlığına sahip olan Siham O’nun gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada operasyon kapsamında Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinin yanı sıra Hollanda’da toplam 19 mekanda aramaların başlatıldığı ifade edildi.


Bağış toplamak için kampanya yürütülmüş

Zanlıların, DEAŞ’ın Suriye’deki terör faaliyetlerini mali bağışlarla destekleyen uluslararası bir ağın üyesi olduğu aktarılan açıklamada, 2 DEAŞ yandaşının Telegram kanallarından bağış toplamak için kampanya yürüttüğü dile getirildi.


Zanlıların söz konusu bağışları toplamada ve DEAŞ’a iletme konusunda rol aldığı ifade edilen açıklamada, bunun örgütün güçlenmesine hizmet ettiği kaydedildi. Açıklamada, Suriye’de DEAŞ terör örgütüne en az 65 bin avro para transfer edildiği bilgisi paylaşılarak, zanlıların bugün ve yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.


Ayrıca Berlin, Celle, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Koblenz, München, Naumburg, Stuttgart ve Thüringen başsavcılıklarında DEAŞ finansman ağına transferlere ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında tedbirlerin alındığı ve 90'ın üzerinde mekanda aramalar yapılacağı bilgisi paylaşıldı.


Operasyonda 1000'in üzerinde polisin görev yaptığı duyuruldu.




#Almanya
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#operasyon
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