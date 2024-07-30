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Dünya

Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

15:50 - 30/07/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv
Almanya
Federal İstatistik Ofisi, temmuz ayına ilişkin öncü fiyat artış verilerini yayımladı. Haziran ayında yıllık enflasyon oranı %2,2 olarak kaydedilen Almanya’da, bu oran temmuz ayında %2,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun %2,2 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 2,9 oldu.


Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,1 daraldı.




#Almanya
#Enflasyon
#Ekonomi
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