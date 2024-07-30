Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Arşiv
Almanya
Federal İstatistik Ofisi, temmuz ayına ilişkin öncü fiyat artış verilerini yayımladı. Haziran ayında yıllık enflasyon oranı %2,2 olarak kaydedilen Almanya’da, bu oran temmuz ayında %2,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun %2,2 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.
AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.
Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 2,9 oldu.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,1 daraldı.
#Almanya
#Enflasyon
#Ekonomi
2 saat önce