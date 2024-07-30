Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,21'lik artışla 10.756,17 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.