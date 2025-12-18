Almanya'dan aldığı sosyal yardımla Türkiye'de servet sahibi oldu: Arsalar tarlalar evler...

Almanya’da sosyal yardım sistemine yönelik denetimler kapsamında, Köln kentinde yaşayan bir gurbetçinin durumu kamuoyunda tartışma oluşturdu. Yaklaşık 45 yıldır Almanya’da ikamet ettiği belirtilen emekli bir kişinin, sosyal yardım aldığı dönemde Türkiye’de yüksek değerde mal varlığına sahip olduğu tespit edildi. Yetkililer, haksız şekilde alındığı belirlenen yardımların faiziyle birlikte geri alınması için işlem başlattı.





Edinilen bilgilere göre, söz konusu gurbetçi aylık 870 Euro emekli maaşı almasına rağmen sosyal yardım başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından yapılan rutin kontrollerde, beyan edilen gelir ve mal varlığı bilgileri detaylı şekilde incelendi. İnceleme sürecinde, kişinin Almanya dışındaki varlıklarına ilişkin beyanlarının eksik olduğu belirlendi.





8 DAİRE, 6 ARSA, 5 TARLA, 3 İŞ YERİ VE 3 OTOMOBİLİ VAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, gurbetçinin Türkiye’de toplam 8 daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 iş yeri ve 3 otomobile sahip olduğu ortaya çıktı. Bu taşınmaz ve araçların, sosyal yardım başvurusu sırasında Alman makamlarına bildirilmediği tespit edildi. Yetkililer, söz konusu mal varlığının sosyal yardım kriterleriyle bağdaşmadığını ve yardımların bu koşullarda haksız yere alındığını değerlendirdi.





Tespitlerin ardından Alman makamları, bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için süreci başlattı. Dosya kapsamında ek idari ve hukuki yaptırımların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, incelemenin mali boyutunun yanı sıra beyan yükümlülüğünün ihlal edilip edilmediği yönüyle de sürdürüldüğünü bildirdi.





BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUYOR