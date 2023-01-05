Dünya Almanyadan kritik karar Çinden gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirilecek
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Almanya'dan kritik karar: Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirilecek

Almanya, Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle, bu ülkeden gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getireceğini açıkladı. Çok sayıda ülke, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda karar almıştı.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan kritik karar: Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirilecek
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Almanya’nın Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara test zorunluluğu getireceği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de yaptığı açıklamada, Çin'den Almanya'ya gelen yolculara "en az bir hızlı antijen testi yapılmasına ihtiyaç duyulacağını" belirterek ülkeye giriş yönetmeliğinin kısa sürede bu yönde değiştirileceğini ifade etti.

Lauterbach, test zorunluluğunun yanında virüs varyantlarının takip edilmesi için Çin’den gelen yolculardan rastgele örnekler alınacağı, bu ülkeden gelen uçakların atık sularının da kontrol edileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri dün yaptıkları toplantıda, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplantıda alınan kararlarda, yolcuların Covid-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmamış ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" bildirilmişti.

Çin'in geçen ayın başında Covid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da Birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.

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