Dünya Almanyada darbe planladığı belirtilen grupla bağlantılı bir Alman İtalyada gözaltına alındı
AVRUPA

Almanya'da darbe planladığı belirtilen grupla bağlantılı bir Alman İtalya'da gözaltına alındı

İtalyan polisi, Almanya'da demokratik düzeni bozmayı amaçlayan aşırı sağcı terör örgütüyle bağlantılı, Alman ordusunun özel birliklerinde görev yapmış eski bir subayı gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA
Almanyada darbe planladığı belirtilen grupla bağlantılı bir Alman İtalyada gözaltına alındı
İtalya

Almanya'da demokratik düzeni bozmayı amaçlayan aşırı sağcı terör örgütüyle bağlantılı, Alman ordusunun özel birliklerinde görev yapmış eski bir subay İtalya'da gözaltına alındı.

İtalyan polisinden yapılan yazılı açıklamada, karmaşık soruşturma sürecinin sonunda bu sabah Perugia kentinde düzenlenen operasyonla 1958 doğumlu bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu kişinin muvazzaf olduğu dönemde Alman ordusunun özel birliklerinde görevli olduğu ve Almanya’daki demokratik düzeni değiştirmek isteyen suç örgütünün parçası olmakla suçlandığı belirtildi.

"Reichsbürger" adlı terör ağını ortadan kaldırmayı hedefleyen operasyon

İtalya’daki operasyonun, Alman polisinin "Reichsbürger" adlı terör ağını ortadan kaldırmayı hedefleyen operasyonuyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Şüphelinin, İtalyan topraklarında olduğunun anlaşılmasından sonra teknik takibe alındığı ve Almanya’daki yargı makamlarının dün gece bu kişi hakkında Avrupa genelinde tutuklama talebi çıkarmasının ardından düzenlenen operasyonla konakladığı otelde gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü aktarıldı.

İtalya'dan Almanya'ya iadesine yönelik işlemler sürüyor

Yakalanan eski subayın İtalya'dan Almanya'ya iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

Almanya'da bugün, sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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