Dünya Merkelden öz eleştiri Almanya Silahlı Kuvvetlerini daha iyi silahlarla donatmadık
AVRUPA

Merkel'den öz eleştiri: Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadık

Merkel, Die Zeit gazetesinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Almanya'nın savunma harcamalarını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını hatırlatan Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik." dedi.

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Haber Merkezi AA
Merkelden öz eleştiri: Almanya Silahlı Kuvvetlerini daha iyi silahlarla donatmadık
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel, Die Zeit gazetesinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Almanya'nın savunma harcamalarını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını hatırlatan Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik." dedi.

Merkel, Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması konusunda kendisini yeterince zorlamadığı konusunda öz eleştiride bulundu.

"Savaşlar müzakere masasında biter"

Rusya-Ukrayna savaşının nasıl biteceği sorusu üzerine Merkel, "Savaşlar müzakere masasında biter." ifadesini kullandı. Merkel, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.

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