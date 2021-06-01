Dünya Almanyaya vize tepkisi
AVRUPA DİĞER

Almanya’ya vize tepkisi

THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya’nın vize politikasına sert tepki gösterdi. Ataman, “Ülkemiz aleyhine çalışanlara vize veren Almanya, ailelerimize vize vermedi. Bu karar pandemiyle alakalı değil, siyasi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Almanya’ya vize tepkisi
Ergin Ataman

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Oyuncularım için, kulübüm için, ülkem için çok mutluyum. Kazanacağımıza inanıyorduk. Sözümüzde durduk. Türk halkına, Türk şehitlerine armağan olsun” dedi. Avrupa şampiyonu olan oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu belirten Ataman, “Son 2 sezondur hep bu günü bekledik. Sürekli onlarla bunu konuştuk, her antrenmanda, her toplantıda. ‘Biz şampiyon olacağız’ dedik ve şimdi şampiyon olduk. Gerçekten çok mutluyum” diye konuştu. Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü, “Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma, Barcelona’ya karşı oynadık. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019’da CSKA Moskova karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, ‘Bu sefer kazanacağız’ ve işte kazandık” ifadelerini kullandı.

Şampiyon koç Ergin Ataman maç sonu röportajında Türkçe konuştu: 'Kazanacağız' dedik aldık kupayı, şehitlerimize armağan olsun
OYNAT 00:23
Şampiyon koç Ergin Ataman maç sonu röportajında Türkçe konuştu: 'Kazanacağız' dedik aldık kupayı, şehitlerimize armağan olsun
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyon oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Türkçe konuştu. Ataman, 'Şimdi Türkçe konuşacağım. Sözümüzde durduk, bütün Türkiye bizi seyrediyorsunuz biliyorum. Sözümüzde durduk. Herkese armağan olsun, Türk halkına armağan olsun, şehitlerimize armağan olsun. 'Kazanacğız' dedik. Aldık bu kupayı.' ifadelerini kullandı

ALMANYA’YA VİZE ELEŞTİRİSİ

  • Şampiyonanın yapıldığı Almanya’nın Türkiye’ye uyguladığı vize politikasını eleştiren Ergin Ataman, “Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar. Ailelerimiz buraya gelebilmek için vize alamadı. Almanya’nın buraya gelip ülkemiz aleyhine çalışanlara vize verdiğini görüyoruz. Bu çifte standart” dedi. Ataman basın toplantısında ise “Maçtan sonra Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan beni aradı ve tebrik etti, tüm oyuncularımızı tebrik etti, her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyor ve bu bizim için çok önemli. Ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz, buna sahip çıkıyoruz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyor” diye konuştu.

Zaferin adı Ataman

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi’ni kazanarak kendi tabiriyle kupa koleksiyonunu tamamlamayı başardı. Avrupa’da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti. Ergin Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt’ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası’nı hem de THY Avrupa Ligi’ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti. Deneyimli başantrenör, Avrupa’da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı. Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Abone Ol Google News
Tarihi esere mirasçı oldu

Tarihi esere mirasçı oldu

​Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden 'servet' çıktı.
Antalyada dostluk kazandı

Antalya'da dostluk kazandı

​A Milli Takımımız, özel maçta Gine ile 0-0 berabere kaldı.
Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı tek güne indi. İşte yeni süreç...

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Ağır tonajlı araçlarla ilgili ​İstanbul trafiğini rahatlatacak karar.

"Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi."
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Bakanlık son tabloyu paylaştı.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçtu.
Odasını boşalttı

Odasını boşalttı

Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.
Zam teklifini<br>hükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.