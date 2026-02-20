ALS hastalığıyla mücadelede ediyordu: Ünlü aktör 53 yaşında hayatını kaybetti

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu.