ALS hastalığıyla mücadelede ediyordu: Ünlü aktör 53 yaşında hayatını kaybetti

09:3620/02/2026, Cuma
AA
"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan aktör Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti
"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan aktör Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti.

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.



