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Dünya Amazonun oksijeni kalmadı
AMERİKA

​Amazon’un oksijeni kalmadı

Dünyanın akciğerleri diye bilinen Amazon ormanları, geçtiğimiz on yılda atmosfere, depoladığından yaklaşık yüzde 20 daha fazla karbondioksit saldı. Uzmanlar, yangınlar ve kesilen ağaçlarla tahrip edilen ormanlardaki bozulmanın küresel yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Amazon’un oksijeni kalmadı
Araştırmacılar, 2010’dan 2019’a kadar Brezilya’nın Amazon havzasının 16,6 milyar ton karbondioksit ürettiğini ve yalnızca 13,9 milyar ton karbondioksiti emdiğini bildirdi.

Brezilya’daki Amazon ormanları, geçtiğimiz on yılda atmosfere depoladığından yaklaşık yüzde 20 daha fazla karbondioksit saldı. Araştırmacılar, 2010’dan 2019’a kadar Brezilya’nın Amazon havzasının 16,6 milyar ton karbondioksit ürettiğini ve yalnızca 13,9 milyar ton karbondioksiti emdiğini bildirdi.

AMAZON NET KARBON YAYICISI

  • Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmanın çalışma sorumlusu, “Bu miktarın daha önce yarı yarıya olduğunu tahmin etmiştik. Ancak Amazon ormanlarının artık net bir karbon yayıcısı olduğuna eminiz.” diyerek kaygılarını dile getirdi.

YAĞMUR ORMANLARI YOK OLABİLİR

Bilim insanları “dünyanın akciğerleri”ndeki bozulmanın, yalnızca Dünya’daki vahşi yaşamın önemli bir yüzdesine ev sahipliği yapan bölge için değil, aynı zamanda küresel olarak da yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyardı. Amazon ormanlarında iklim değişikliğinin ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığı ve belirli bir küresel ısınma eşiğinin üzerinde olan bölgede yağmur ormanlarının yerini kuru bir savana bitki örtüsünün alabileceği ifade edildi.

SORUMLUSU BAŞKAN BOLSONARO

  • Fransa Ulusal Agronomik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Brezilya, 2019’daki hükümet değişikliğinin ardından çevre koruma politikalarının uygulanmasında büyük bir başarısızlık yaşadı.” denildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 1 Ocak 2019’da göreve başlamasından sonra madenciliği teşvik etmiş, uyguladığı çevre politikaları uluslararası alanda yaygın kınamalara yol açmıştı.
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