Amerika Gazze'de "sessizce" öldürüyor

Silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu söylediği bir belgede listeleniyor. Açıklamada, "Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor. Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi" denildi. Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi.

10 bin ton silah teslim etti

İsrail medyası geçen hafta Tel Aviv'in yaklaşık 2.500 ton askeri teçhizat taşıyan bir kargo gemisini teslim aldığını ve 120'den fazla uçak ve çok sayıda geminin İsrail'e 7.000 tonun üzerinde silah teslim ettiğini bildirdi. ABD, İsrail'in katliamlarını desteklemek için Doğu Akdeniz'e bir düzine savaş gemisinin yanı sıra yüzlerce asker konuşlandırdı. Artan askeri yardım, Washington'un İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına suç ortaklığı nedeniyle tepkilerin arttığı bir dönemde geldi. New York merkezli haklar grubu Anayasal Haklar Merkezi (CCR), 13 Kasım'da ABD Başkanı Joe Biden ve iki kabine üyesine, Gazze'de ortaya çıkan soykırıma "yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açtı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hava saldırılarında yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 11.500'den fazla kişi öldü. ABD, İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

İsrail esir takasını yine reddetti

İsrail, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddetti. İsrail, daha önce de Hamas’ın esir takası tekliflerini kabul etmemişti.







