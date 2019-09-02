Dünya Amerika Katliam Devletleri
AMERİKA

Amerika Katliam Devletleri

ABD, yeni bir toplu silahlı saldırı ile sarsıldı. Teksas’ta düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yılın ilk 8 ayında bu tarz saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de 2019’da 138 kişi saldırılarda öldü.
ABD'de 2019’da 138 kişi saldırılarda öldü.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD’deki toplu silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Midland Polis Birimi, saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı. Ülkedeki toplu silahlı saldırılara ilişkin veriler, özellikle son 3 yılda bu tarz saldırılar ve ölümlerde ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu.

8 AYDA 24 SALDIRI

Saldırı sonrasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

The Associated Press (AP) haber ajansı, Northeastern Üniversitesi ve USA Today gazetesinin ortaklaşa hazırladığı rapora göre 2017 yılında 32 toplu silahlı saldırıda 225 insan hayatını kaybederken, 2018 yılında 25 saldırıda 140 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. 2019 yılınının bitimine 4 ay kala ise son saldırıyla birlikte 24 toplu silahlı saldırı düzenlenirken, 138 kişi hayatını kaybetti.

AİLE İÇİ ŞİDDET ETKİSİ

Saldırı sonrasında 20 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Bu sayı, neredeyse 2018’deki toplam sayıya eşit olmasıyla dikkat çekti. “Toplu silahlı saldırı” ifadesinin kullanılması için saldırgan haricinde en az 4 kişinin ölmüş olması gerektiği ifade edilen raporda, bu tarz saldırıların genellikle aile içi şiddet sonrası yapıldığı vurgulandı. Rapor, saldırganların büyük bölümünün yaş ortalamasının 28 olan “genç, beyaz erkekler” olduğuna dikkat çekti.

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