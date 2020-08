Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önlemenin 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle öğleden önce 11.19'da yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde uluslararası sularda rutin uçuşunu yaparken iki Rus S-27 jeti tarafından önleme yapılmıştır. Rus pilotları B-52'ye 100 feet (30 metre) kadar yaklaşırken güvensiz ve profesyonel olmayan şekilde uçmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Two Turkish F-16s and two KC-135R aircraft supported a US B-52 aircraft. In-flight refuelling was provided and our F-16 aircraft escorted the B-52 deep into the international airspace over the Aegean Sea.https://t.co/Xw7f0fDdKf pic.twitter.com/FN34vRrZvp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020

Söz konusu eylemin "oldukça gereksiz ve tehlikeli" olarak nitelendirildiği açıklamada, Rus tarafına bir daha bu tür eylemlerde bulunmaması çağrısı yapıldı.

6 BOMBARDIMAN UÇAĞI KARADENİZ'DEYDİ

ABD ordusuna ait B-52 model 6 bombardıman uçağı NATO ülkelerine destek kapsamında bazı ülke semalarından geçmiş, aynı çerçevede Karadeniz üzerinde de uçuş gerçekleştirmişti.