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Dünya Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme
AMERİKA

Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uluslararası sularda bir B-52 bombardıman uçağına iki Rus jeti tarafından önleme yapıldığını açıkladı. Rus uçaklarının uluslararası sularda B-52 bombardıman uçağına "profesyonel ve güvenli olmayan şekilde" yaklaştığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
B-52 bombardıman uçağı
B-52 bombardıman uçağı

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önlemenin 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle öğleden önce 11.19'da yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde uluslararası sularda rutin uçuşunu yaparken iki Rus S-27 jeti tarafından önleme yapılmıştır. Rus pilotları B-52'ye 100 feet (30 metre) kadar yaklaşırken güvensiz ve profesyonel olmayan şekilde uçmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

  • Söz konusu eylemin "oldukça gereksiz ve tehlikeli" olarak nitelendirildiği açıklamada, Rus tarafına bir daha bu tür eylemlerde bulunmaması çağrısı yapıldı.

6 BOMBARDIMAN UÇAĞI KARADENİZ'DEYDİ

ABD ordusuna ait B-52 model 6 bombardıman uçağı NATO ülkelerine destek kapsamında bazı ülke semalarından geçmiş, aynı çerçevede Karadeniz üzerinde de uçuş gerçekleştirmişti.

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