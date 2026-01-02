Angelina Jolie Refah’ta: Gazze’de açlıkla aücadele eden 1,5 milyon kişi için dayanışma mesajı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) eski Özel Temsilcisi olan Jolie, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında yetkililerle görüşerek, Gazze’ye ulaştırılmaya çalışılan insani yardımların durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret, Gazze’de sivillerin karşı karşıya kaldığı açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerine erişim ve barınma sorunlarının giderek derinleştiği bir dönemde gerçekleşti.

Gazze'de insani kriz giderek artıyor: 1,6 milyon insan açlıkla karşı karşıya

Gazze’de yaklaşık 2,2 milyon kişi yaşadığı ve bu nüfusun 1,6 milyonluk kısmı açlıkla karşı karşıya bir kısmı açlık, yetersiz beslenme ve ağır kış koşullarıyla mücadele ediyor. Bu durum, özellikle altyapı yokluğu, elektrik ve yakıt eksikliği nedeniyle soğuktan korunma şansını da ciddi şekilde azaltıyor.

Gazze'nin tek nefes kapısı: Refah

Gazze’de aylardır süren saldırılar ve abluka nedeniyle milyonlarca Filistinli temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun durumda. Hastanelerin büyük bölümü hizmet dışı kalırken, ilaç, tıbbi malzeme ve gıda eksikliği insani krizi daha da ağırlaştırıyor. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, bu tablo karşısında en savunmasız gruplar arasında yer alıyor.

Bu süreçte Refah Sınır Kapısı, Gazze’ye açılan neredeyse tek insani yardım geçiş noktası olma özelliği taşıyor. Kapıdan geçişlerin kısıtlı ya da kapalı olması, yardımların Gazze halkına ulaşmasını ciddi şekilde engelliyor. Uluslararası kuruluşlar, Refah’ın kapalı kalmasının açlık ve salgın hastalık riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Türkiye ve 7 ülkeden çağrı: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak açılsın

Öte yandan Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dışişleri bakanları da ortak bir çağrıda bulunarak, Gazze’deki yaşaması güç koşullara vurgu yaptı. Bakanlar, insani yardım akışının kesintisiz sağlanması gerektiğini belirterek, Refah Sınır Kapısı’nın hem insani yardımlar hem de sivillerin geçişi için her iki yönde de açık tutulmasını talep etti.

Gözler alınacak kararda

Angelina Jolie’nin Refah’taki ziyareti, Gazze’de yaşanan insani dramın uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, gözler Refah Sınır Kapısı’na ilişkin alınacak yeni kararlara çevrildi. Gazze halkı için bu kapı, yalnızca bir sınır noktası değil, hayata tutunmanın son umudu olarak görülüyor.







