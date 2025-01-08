Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ankara arabulucu olarak devreye giriyor: Sudan’ın umudu Türkiye

Ankara arabulucu olarak devreye giriyor: Sudan’ın umudu Türkiye

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
El-Burhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
El-Burhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Türkiye'nin Somali-Etiyopya krizini çözmesi, Sudan'a umut oldu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ın Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 13 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Sudan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 'devreye girebiliriz' mesajının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a giderek El-Burhan ile görüştü. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" söyledi.

BAE SİLAH VERMEZSE İÇ SAVAŞ ÇÖZÜLÜR

Önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da görüşmüştü. 2019’da uzun yıllardır iktidarda olan Ömer el-Beşir’in devrilmesi sonrasında geçiş döneminde ordu ve paramiliter güçler arasında güç paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar siyasi krizi tetikledi. 15 Nisan 2023’te, başkent Hartum’da Abdülfettah El Burhan ile yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo’nun başında olduğu Hızlı Destek Güçleri isimli paramiliter yapı arasında çıkan çatışmalar kısa sürede ülke geneline yayıldı. BAE iç savaşa dahil olduğunu reddetse de uzmanlar, RSF’ye silah akışının kesilmesinin iç savaşı bitirmek için kritik önemde olduğunun altını çiziyor.



#Diplomasi
#Sudan
#politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne öncesinde e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor