Ankara arabulucu olarak devreye giriyor: Sudan’ın umudu Türkiye

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ın Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 13 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Sudan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 'devreye girebiliriz' mesajının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a giderek El-Burhan ile görüştü. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" söyledi.