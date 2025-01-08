Ankara arabulucu olarak devreye giriyor: Sudan’ın umudu Türkiye

Türkiye'nin Somali-Etiyopya krizini çözmesi, Sudan'a umut oldu.
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ın Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 13 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Sudan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 'devreye girebiliriz' mesajının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a giderek El-Burhan ile görüştü. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, görüşmede El-Burhan'ın, Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yusuf, "Sudan'ın Türkiye gibi kardeşlere ve dostlara ihtiyacı var" dedi ve "girişimin Sudan'da barışın sağlanmasına yol açabileceğini" söyledi.
BAE SİLAH VERMEZSE İÇ SAVAŞ ÇÖZÜLÜR
Önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da görüşmüştü. 2019’da uzun yıllardır iktidarda olan Ömer el-Beşir’in devrilmesi sonrasında geçiş döneminde ordu ve paramiliter güçler arasında güç paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar siyasi krizi tetikledi. 15 Nisan 2023’te, başkent Hartum’da Abdülfettah El Burhan ile yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo’nun başında olduğu Hızlı Destek Güçleri isimli paramiliter yapı arasında çıkan çatışmalar kısa sürede ülke geneline yayıldı. BAE iç savaşa dahil olduğunu reddetse de uzmanlar, RSF’ye silah akışının kesilmesinin iç savaşı bitirmek için kritik önemde olduğunun altını çiziyor.