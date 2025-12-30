Yeni Şafak
Antarktika’da sırra kadem basan robot 9 ay sonra korkutan bulgularla ortaya çıktı

17:2730/12/2025, Salı
Avustralyalı araştırmacıların Antarktika’da izini kaybettiği okyanus robotu, 9 ay sonra yeniden sinyal vererek Denman Buzulu’nun altındaki ılık akıntıların erime sürecini hızlandırdığını ve ciddi bir risk oluşturduğunu ortaya koydu.

Avustralya ulusal bilim ajansı CSIRO tarafından Totten Buzulu'nu incelemek için gönderilen serbest yüzen okyanus robotu, akıntılara kapılarak rotasından saptı ve dokuz ay boyunca kayboldu.

Bilim adamlarının umudunu kestiği cihaz, beklenmedik bir şekilde yüzeye çıkarak ulaşılması en zor bölgelerden biri olan
Denman Buzulu
'nun altından kritik verilerle geri döndü.

Denman buzulu için kritik erime uyarısı

Robotun sağladığı nadir veriler, Shackleton buz sahanlığının şu an için güvende olduğunu, ancak Denman Buzulu'nun altında sıcak su kütlelerinin bulunduğunu ve erimeye neden olduğunu gösterdi.

Tek başına küresel deniz seviyelerini yaklaşık 1,5 metre yükseltme potansiyeline sahip olan bu buzul, kıyı şeritleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

  • Cihaz, buz sahanlığının altında sıkışıp kaldığı süre boyunca yüzeye çıkmaya çalışırken çarptığı noktalardan derinlik, tuzluluk ve sıcaklık ölçümleri yaparak Doğu Antarktika'nın altındaki ilk okyanus verilerini kaydetti.

ScienceAdvances dergisinde yayınlanan bu bulgular, gelecekte benzer robotların daha uzak ve riskli bölgelere gönderilerek hayati iklim verileri toplayabileceğini kanıtladı.


#bilim
#Antarktika
#robot
