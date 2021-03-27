Dünya Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeşe ulaştı
ASYA

Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

Haber Merkezi AA
Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeşe ulaştı
Uçakta yardım malzemelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli de var.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı bu sabah Ankara'dan havalandı.

Yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:


"Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı."

Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
FOTOĞRAF 16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.
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Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.
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Yardım malzemeleri taşıyan uçak, AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personelle Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Bangladeş'e hareket etti.
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Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Title
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Yangında barınakları kül olan Arakanlı Müslüman mültecilere Türkiye’den yardım eli uzanıyor
OYNAT 00:50
Yangında barınakları kül olan Arakanlı Müslüman mültecilere Türkiye’den yardım eli uzanıyor
Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında tahrip olan barınakları yeniden inşa edecek ve sıcak yemek dağıtımı sağlayacak.

Binlerce çadır ve barınağın kül olduğu büyük yangın felaketini haber alan Türkiye'deki sivil yardım kuruluşları bölge için harekete geçti.

Yangın felaketinden zarar gören mağdurlar için öncelikle barınma, gıda, giyim, hijyen başta olmak üzere çeşitli yardımlar dağıtacak.
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.


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