Arakçi’den Avrupa Parlamentosu’nun İranlı diplomatlara uyguladığı giriş yasağına tepki: İnsanlar aptal değil

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın İran’da devam eden protestolar nedeniyle İranlı diplomatların ve temsilcilerin AP binalarına girişinin yasaklandığını açıklamasına Tahran’dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP’nin çifte standart niteliğindeki tutumuna dikkat çekerek, "Gazze’de 70 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan ve iki yılı aşan soykırım, AP’yi İsrail’e karşı gerçek bir adım atmaya itmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle aranmasına rağmen Avrupa hava sahasında özgürce uçuyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar aptal değil"

Buna karşılık, İran’daki protesto gösterilerinin başlamasından sadece birkaç gün sonra AP’nin İranlı diplomatlara yönelik giriş yasağı kararı aldığına dikkat çeken Abbas Arakçi, "İnsanlar aptal değil. Olan biteni kendi gözleriyle görüyorlar. İran, AB ile düşmanlık peşinde değil, ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık verecektir" uyarısında bulundu.

AP, İranlı diplomatlara giriş yasağı getirmişti