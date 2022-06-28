Aranmadığı yer kalmadı: Kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu

Almanya'da bir haftadır kayıp olan çocuk kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu

Almanya'da bir haftadır kayıp olan sekiz yaşındaki Joe, yoldan geçen bir kişinin sesini duymasıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri rögar kapağını kaldırarak Joe'yu çekti.

HERKES SEFERBER OLDU

Ülke çapındaki çok çeşitli polis departmanlarından birçok polis memuru arama çabalarına dahil olmakla kalmadı aynı zamanda birçok polis memuru da boş zamanlarında Joe'yu aramayı desteklemek için gönüllü oldu.

GÜNDEM Kanalizasyona kedi sıkıştı

Polis Johann Kuehme, "Halkın verdiği bir tüyo sayesinde Joe'yu bugün kanalizasyon sisteminde bulabildik." dedi. Kurtarılan çocuk hastaneye götürüldü ve ardından durumunun iyi olduğu bildirildi.