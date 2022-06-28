Aranmadığı yer kalmadı: Kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu
Almanya'da bir haftadır haber alınamayan sekiz yaşındaki çocuk bir kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu. Polis ekipleri tarafından çıkarılan çocuk hastaneye götürüldü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Almanya'da bir haftadır kayıp olan sekiz yaşındaki Joe, yoldan geçen bir kişinin sesini duymasıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri rögar kapağını kaldırarak Joe'yu çekti.
HERKES SEFERBER OLDU
Ülke çapındaki çok çeşitli polis departmanlarından birçok polis memuru arama çabalarına dahil olmakla kalmadı aynı zamanda birçok polis memuru da boş zamanlarında Joe'yu aramayı desteklemek için gönüllü oldu.
Polis Johann Kuehme, "Halkın verdiği bir tüyo sayesinde Joe'yu bugün kanalizasyon sisteminde bulabildik." dedi. Kurtarılan çocuk hastaneye götürüldü ve ardından durumunun iyi olduğu bildirildi.