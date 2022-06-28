Dünya Aranmadığı yer kalmadı Kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu
AVRUPA

Aranmadığı yer kalmadı: Kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu

Almanya'da bir haftadır haber alınamayan sekiz yaşındaki çocuk bir kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu. Polis ekipleri tarafından çıkarılan çocuk hastaneye götürüldü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aranmadığı yer kalmadı: Kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu
Almanya'da bir haftadır kayıp olan çocuk kanalizasyonda sıkışmış halde bulundu

Almanya'da bir haftadır kayıp olan sekiz yaşındaki Joe, yoldan geçen bir kişinin sesini duymasıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri rögar kapağını kaldırarak Joe'yu çekti.

HERKES SEFERBER OLDU

Ülke çapındaki çok çeşitli polis departmanlarından birçok polis memuru arama çabalarına dahil olmakla kalmadı aynı zamanda birçok polis memuru da boş zamanlarında Joe'yu aramayı desteklemek için gönüllü oldu.

Kanalizasyona kedi sıkıştı
GÜNDEM
Kanalizasyona kedi sıkıştı

Polis Johann Kuehme, "Halkın verdiği bir tüyo sayesinde Joe'yu bugün kanalizasyon sisteminde bulabildik." dedi. Kurtarılan çocuk hastaneye götürüldü ve ardından durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'de kanalizasyon borusuna sıkışan çocuğu kurtarma seferberliği
OYNAT 00:35
Kocaeli'de kanalizasyon borusuna sıkışan çocuğu kurtarma seferberliği
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oyun oynarken İSKİ'ye ait kanalizasyon borusuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kurtarıldı.

Kanalizasyon borusuna sıkışan Çinli çocuk
OYNAT 01:00
Kanalizasyon borusuna sıkışan Çinli çocuk
5 yaşındaki meraklı çocuk kafasını kanalizasyon borusuna sıkıştırdı. Çin'in doğusundaki Fenghua şehrinde yaşanan olayda, ailesiyle birlikte bir törene katılan çocuk kafasını boş kanalizasyon borusuna soktu. Kafası boruya sıkışan çocuğu olay yerine çağrılan itfaiye uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

Cüneyt Arkın Türk sinemasına damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.