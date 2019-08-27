Arap Birliğinden ABD'ye Filistin tepkisi: Düşmanca tutum

Spor

Temelleri yeniden attık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ileriye dönük olarak taraftar ve camianın gurur duyarak sahipleneceği Trabzonspor’un yeniden temellerinin atıldığını belirtti. Önlerinde çok uzun bir yol olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Denizci tabiriyle işler rotaya oturdu. Biz doğru işler yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.