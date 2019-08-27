Dünya Arap Birliğinden ABDye Filistin tepkisi Düşmanca tutum
ORTADOĞU

Arap Birliğinden ABD'ye Filistin tepkisi: Düşmanca tutum

Arap Birliği, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i internet sayfasındaki 'bölgeler ve ülkeler' listesinden çıkarmasını 'düşmanca bir tutum' şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
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Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin söz konusu tutumu Filistin davasını tehdit eden yeni düşmanca tutum ve uygulamalardan biri." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arap Birliğinin ABD'nin söz konusu tutumuyla uluslararası platformlarda mücadele edeceği vurgulandı.

İlk tepki FKÖ'den gelmişti

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin pazar günkü haberinde ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkardığını duyurmasının ardından ilk tepki Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) gelmişti.

  • FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin'i listeden çıkarmasının Washington'un değil, Tel Aviv'in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

Ureykat açıklamasında, "Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez." ifadesini kullanmıştı.

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