Arjantin'de kabine değişikliği: Dışişleri Bakanı Werthein istifa etti

20:3522/10/2025, Çarşamba
IHA
Arjantin kabine değişikliğine gidiyor
Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, yapılan ara seçimlerin ardından görevinden istifa etti. Werthein’ın istifası hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

Arjantin basını, Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein’ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.


Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa etti. Yerel basın, Werthein’ın Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirmiş, Werthein’ın yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi olmadığını aktarmıştı. Werthein’ın istifa hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.


Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekonomik reformlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini etkileyecek olan ara seçimlerin ardından kabinede değişiklikleri olacağını ifade etmişti.




