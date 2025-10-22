Arjantin'de kabine değişikliği: Dışişleri Bakanı Werthein istifa etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa etti. Yerel basın, Werthein’ın Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirmiş, Werthein’ın yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi olmadığını aktarmıştı. Werthein’ın istifa hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.