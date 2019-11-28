Dünya Arnavutlukta OHAL
AVRUPA

Arnavutluk’ta OHAL

Arnavutluk, 6,4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Enkaz altından 46 kişi sağ çıkarılırken, ölü sayısı 31’ye çıktı. Ülkede OHAL ilan edildi. Depremde yaralanan Türkiye vatandaşları yurda döndü. Dün de Yunanistan’ın Girit adası açıklarında 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Atina’da da hissedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü, salı günü saat 03.55’te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü, salı günü saat 03.55’te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.

Arnavutluk’ta salı günü sabaha karşı meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 46 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardığı bildirilirken, ölenlerin sayısının 31’a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12’sinin Dıraç’tan, 13’ünün Akçahisar’dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Rama ayrıca, bakanlar kurulunda alınan kararla depremin en fazla zarara yol açtığı başkent Tiran ve Dıraç kentlerinde bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarında 1900 polisin görevlendirildiği Arnavutluk’ta enkaz altında halen canlı olabileceği tahmin ediliyor.

DEPREMZEDELER DÖNDÜ

Cüneyt Kılınçpınar

Depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar ve diğer Türk depremzedeler de dün Türkiye’ye getirildi. Deprem sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cüneyt Kılınçpınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer depremzedelerin ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla bölgeden tahliye edilerek Ankara’ya ulaştırıldığı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ DEPREM YIKTI

Deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Cüneyt Kılınçpınar, ilk olarak iki kez arka arkaya küçük sarsıntı olduğunu belirtti. Kılınçpınar, “Hemen dışarı çıktık, biraz dolaştık. Binaya tekrar girdiğimizde üçüncü deprem çok kuvvetli geldi, yıktı. İçeri gireli henüz 5-10 dakika olmuştu” ifadelerini kullandı. Çalıştığı firmanın Arnavutluk şubesine eğitim vermek için gittiği ülkede afeti yaşayan Kılınçpınar, “Talihsizlik, kaza, bir doğal afet diyelim, depreme yakalandık. Allah’a şükür sağ salim kurtulduk. Arkadaşlarım da kurtuldu” dedi. Hasan Cumhur Bandaççıoğlu adlı bir depremzede ise, “Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok büyük bir deprem yaşadık ve korktuk” şeklinde konuştu.

Türk ekipleri bölgede


  • AFAD bölgede
  • Arnavutluk’un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Yetkililerin yönlendirmesiyle Dıraç’ta bir bina enkazına ulaşan AFAD öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı. 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak son derece titizlikle hareket ediyor. Bosna Hersek’ten deprem bölgesine ulaşan Kızılay da, kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu. 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.

Yunanistan 6,1’le sallandı

  • Arnavutluk ve Bosna Hersek’te salı günü yaşanan depremler sonrası dün de Yunanistan’da Mora Yarımadası’nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin yerel saatle 09.23’te, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Yerel basın, depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina’dan Girit Adası’na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu. Yunan deprem bilimcileri, depremin Arnavutluk depremiyle ilgisi bulunmadığını belirtti. Depremin, Girit’teki Hanya kentindeki Maliye Bakanlığı binasında ve bazı okulların duvarlarında küçük çapta hasara neden olduğu belirtildi.

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