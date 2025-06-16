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Artan pizza siparişi saldırı habercisi: ‘Pizza indikatörü’ saldırının sinyali oldu

Artan pizza siparişi saldırı habercisi: ‘Pizza indikatörü’ saldırının sinyali oldu

Canberk Doğan
12:1116/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beyaz Saray'daki pizza siparişleriyle İsrail'in İran'a saldırısı arasında nasıl bir bağlantı var?⁠
Beyaz Saray'daki pizza siparişleriyle İsrail'in İran'a saldırısı arasında nasıl bir bağlantı var?⁠

Dünyadaki kriz ve çatışma dönemlerinde ilginç bir veri seti olarak dikkat çeken ve "pizza indikatörü" olarak adlandırılan alışkanlık, bir kez daha gündeme geldi. ABD’de, Beyaz Saray ve Pentagon çevresindeki pizzacıların sipariş yoğunluğu, İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırısından saatler önce olağanüstü şekilde artış gösterdi.

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve İran Genelkurmay Başkanı ile bazı üst düzey komutanların konutlarının vurulduğu füze saldırısından yaklaşık 12 saat önce, Beyaz Saray’a yakın bir pizza şubesinde sipariş yoğunluğunun olağanüstü şekilde yükseldiği tespit edildi. Normal seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen bu sipariş dalgası, özellikle kriz dönemlerinde teyakkuza geçen güvenlik ve istihbarat birimlerinin hareketliliğini yansıtıyor.

KGB'NİN KEŞFİ

Geçmişi Soğuk Savaş dönemine kadar uzanan bu alışkanlık, dönemin Sovyet istihbarat servisi KGB tarafından ilk kez fark edilmişti. Pentagon ve Beyaz Saray çevresindeki askeri ve diplomatik personelin olağanüstü durumlar öncesi mesaiye kalmaları ve toplantılara kapanmaları nedeniyle bölgedeki pizzacılara verilen sipariş sayısında ani artışlar yaşandığı uzun yıllardır biliniyor. KGB’nin tespit ettiği bu veri, istihbarat dünyasında “erken uyarı sinyallerinden” biri olarak değerlendirilmeye başlanmıştı.


Uzmanlar, "pizza indikatörü"nün, resmi açıklamalardan çok daha önce yaklaşan krizlere dair ipucu verebilme kapasitesine dikkat çekiyor. Her ne kadar resmi makamlar bu tür göstergeleri doğrulamak ya da reddetmekten kaçınsa da son gelişmeler bu teoriyi bir kez daha gündeme taşımış durumda.


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