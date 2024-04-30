Aşırı sıcaklar da Gazze'yi vuruyor

bittiğini belirterek, ilaçların bozulmaya başladığını bildirdi. Uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlara çağrı yapan bakanlık, buzdolapları ve ambulans ekipmanlarını çalıştırabilmek için yakıtın hızlı bir şekilde temin edilmesini talep etti. İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzbinlerce Gazzeli'nin sığındığı Refah'ta gün içerisinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Çadırlarda yaşayanlar sıcaklıklar nedeniyle zor günler geçirirken, ayakta kalan son tıbbi tesislerde de yakıt eksikliği nedeniyle buzdolapları ve içerisindeki ilaçlar bozulmaya başladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "Gazze ve Kuzey'deki tek tıbbi ilaç ve malzeme buzdolapları, aşırı sıcaklık altında çalıştırmak için yakıt eksikliği nedeniyle durma tehdidi altında. Bu durum, tüm ilaçların zarar görmesine ve Gazze'deki tek oksijen istasyonunun, kronik hastalara ve sağlık tesislerine oksijen sağlayanın durmasına yol açıyor. Ayrıca, genel malzeme depolarının buzdolapları, ambulanslar ve diğer araçlar, yakıt olmadığı için, çalıştırılmayıp durduruldu" denildi. Sıcaklıklar nedeniyle tek tehlike ilaçların bozulması da değil. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) açıkladığı verilere göre, Gazzelilerin gün içerisinde maksimum erişebildiği bir litrelik su, temizlik, yemek ve serinleme ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Su kıtlığı bölgede sivrisinek, yılan ve haşeratı artırıyor.