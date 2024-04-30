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Dünya

Aşırı sıcaklar da Gazze'yi vuruyor

Yaklaşık 7 aydır havadan ve karadan gelen İsrail saldırılarıyla mücadele eden Gazzeliler, havaların ısınmasıyla yeni bir zorlukla daha karşı karşıya kaldı.

Neslihan Önder
04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:38 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Elektrik ve yakıtın kısıtlı olduğu Gazze'de sağlık bakanlığı, tüm dünyaya yeni bir çağrıda bulundu. Acil koduyla duyuru yayınlayan Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede ilaçların bulunduğu buzdolaplarının çalışmasını sağlayan mazotların

bittiğini belirterek, ilaçların bozulmaya başladığını bildirdi. Uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlara çağrı yapan bakanlık, buzdolapları ve ambulans ekipmanlarını çalıştırabilmek için yakıtın hızlı bir şekilde temin edilmesini talep etti. İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzbinlerce Gazzeli'nin sığındığı Refah'ta gün içerisinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Çadırlarda yaşayanlar sıcaklıklar nedeniyle zor günler geçirirken, ayakta kalan son tıbbi tesislerde de yakıt eksikliği nedeniyle buzdolapları ve içerisindeki ilaçlar bozulmaya başladı.

TEMİZ SU BULMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Gazze Sağlık Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "Gazze ve Kuzey'deki tek tıbbi ilaç ve malzeme buzdolapları, aşırı sıcaklık altında çalıştırmak için yakıt eksikliği nedeniyle durma tehdidi altında. Bu durum, tüm ilaçların zarar görmesine ve Gazze'deki tek oksijen istasyonunun, kronik hastalara ve sağlık tesislerine oksijen sağlayanın durmasına yol açıyor. Ayrıca, genel malzeme depolarının buzdolapları, ambulanslar ve diğer araçlar, yakıt olmadığı için, çalıştırılmayıp durduruldu" denildi. Sıcaklıklar nedeniyle tek tehlike ilaçların bozulması da değil. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) açıkladığı verilere göre, Gazzelilerin gün içerisinde maksimum erişebildiği bir litrelik su, temizlik, yemek ve serinleme ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Su kıtlığı bölgede sivrisinek, yılan ve haşeratı artırıyor.




#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
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