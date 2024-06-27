Askerlerini Ukrayna'ya kaydıracak

Fransa yönetimi, Ukrayna savaşının ardından, etkin olduğu Batı Afrika (Sahel) Devletleri İttifakı'nı (AES) oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer'den kuvvetlerini büyük çoğunluğunu çekerken bu ülkelerde peş peşe yaşanan darbeler, Rusya'nın nüfuzunu artırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde birçok kez Rus işgaline karşı Ukrayna'ya asker konuşlandırılması gerektiğini söylemişti. Macron, Avrupa ülkelerinden bunun için onay beklerken Rusya'nın savaşı kazanmaması için gereken her şeyi yapacağını taahhüt etmişti. Kuzey Afrika merkezli Avrupa Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Diallo Mara Fransa'nın Afrika politikasındaki değişimi Yeni Şafak'a değerlendirdi.

ASKERLER UKRAYNAYA YÖNLENDİRİLECEK

Fransa, Ukrayna savaşı başlamadan önce AES ülkeleriyle askeri işbirliğinin bir parçası olarak Batı Afrika ve Gabon'da 1.600 askerin yanı sıra Sahel'de 5.000 kişiden oluşuyordu. Daha sonra ise bu ülkelerden yeterli verimin alınmadığı bahanesiyle Fransız askerlerinin büyük kısmı buralardan çekildi. Söz konusu ülkelerdeki Fransız askeri varlığı, Gabon ve Senegal'de 350 askerden 100'e, Fildişi Sahili'nde 600 askerden 100'e ve Çad'da 1000'den 300'e düşürüldü. Mara, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "Macron'un birçok kez Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ifade ettiğini hatırlamakta fayda var. Fransız devlet başkanının bu açıklamaları, Fransız vatandaşlarının yanı sıra Fransa'da yaşayan Afrika ülkeleri vatandaşları arasında da eleştiri ve endişe dalgasına yol açtı. Fransızlar, askerlerini Ukrayna'ya göndermek için Afrika'dan çekiyor. Fransa'da yeterince asker toplayamadıkları için Afrika'dan çekiyorlar" dedi.

ÇEKİLME REVİZE DEĞİL ZORUNLULUK

Avrupa'ya yönelen Rus tehdidi karşısında Fransa'nın yeterli askere sahip olmadığına vurgu yapan Mara, "Fransız askeri varlığının azaltılması, Afrikalı siyaset bilimcilerin çoğu tarafından, Fransızların kıtadaki askeri çıkarlarını gizlemeyi amaçlayan diplomatik bir strateji olarak algılanıyor. Bazılarına göre Paris yönetimi bu kararı Afrika'daki sömürgesinden vazgeçmek için değil ulusal ölçekte sosyo-politik krizler yaşadığı için aldı. Buna karşılık söz konusu kararın Fransa'nın Afrika politikasının revizyonu ile hiçbir ilgisi yok. Macron, Fransız birliğini Afrika'dan çekerek Ukrayna'ya göndererek, her zaman olduğu gibi kendi çıkarlarının peşinde koşuyor" diye konuştu.

MACRON GÖZÜNÜ KARARTTI

Öte yandan, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin “meşru” şekilde gündeme gelebileceğini söylemişti. Avrupa ülkeleri ile bu konuda fikir birliğine varılmasa da "hiçbir şeyin hariç tutulmaması gerektiğini" belirten Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya da hazırlık yapıyor

Ukrayna savaşıyla yakından ilgilenen Almanya da son dönemde 100 milyar dolarlık ek savunma harcaması yapacağını ilan etti. Ayrıca, NATO ittifakına sağlanan savunma payı bütçesinde birçok ülke gibi Almanya da yüzde 2'lik bir pay ayırdı. Almanya, daha önce kimseye vermediği Leopard tanklarını Ukrayna'ya sağlamıştı. Buna karşılık Almanya'nın yeterli askeri personele sahip olmadığı görülüyor. Alman istatistik merkezi Statista'nın verilerine göre halihazırda Almanya ordusundaki toplam askeri personel sayısı 15 bin yedek askerle birlikte yalnızca 199 bine ulaşıyor.











