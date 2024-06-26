Assange serbest kaldı

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere önce ABD'ye ait Kuzey Mariana Adaları'na gitmek için 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrıldı.

Hapiste yattığı süre düşülecek

İngiltere ve ABD medyasında yer alan habere göre Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD topraklarından Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul etti. Vatandaşı olduğu Avustralya'ya yakınlığı nedeniyle bu adada yapılacak duruşma sonrası Assange, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kuzey Mariana Adaları'na gitti

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Assange'ın dava sonrası Avustralya'ya gitmesine de izin verildi. Anlaşmanın ardından Assange, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Belmarsh Hapishanesi'nden

ayrılarak özel uçakla Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentine doğru yola çıktı.

ABD'nİn suçlarını yayınlamıştı

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı. Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.







