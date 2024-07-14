Ateşkes derken katliam yaptılar: 90 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de 281 gündür vahşi katliamlar işleyen işgalci İsrail ordusu, son dönemde başlayan ateşkes görüşmelerinin olumlu seyrettiği bir dönemde, El-Mevasi'de çadır kente yerleşen 8 bin Filistinliyi beş füzeyle hedef aldı. Saldırıda, 90 Filistinli yaşamını yitirirken 300'den fazla Filistinli de yaralandı. Medyaya yansıyan korkunç görüntülerde, çadırların yandığı, insanların cesetlerinin parçalandığı ve çok sayıda cesedin etrafa saçıldığı görüldü. İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf'ı hedef aldığını iddia etti. Konuya dair açıklama yayınlayan Hamas Hareketi ise iddiayı yalanlayarak saldırının bir katliam olduğunu ve bu katliamdan ABD'nin de sorumlu olduğunu ilan etti.





BOMBALADIĞI YERE 'GÜVENLİ' DİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar öncesi Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesini "Güvenli" ilan ederek 1.4 milyon Filistinlinin burada toplanmasına izin verdi. 7 Mayıs'ta Refah'a saldırı başlatan İsrail, buradan da yüz binlerce sivili Han Yunus, El-Mevasi ve Deyr el-Belah'a yönlendirdi. Refah'a saldırılarını sürdüren terör devleti bu kez de çıplak bir kumsaldan ibaret olan El-Mevasi'ye sığınan Filistinlileri katletti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Gazze Sivil Savunma Örgütü Sözcüsü Mahmud Basal, katliamda ölenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırıyor" dedi.





ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR

Geçtiğimiz hafta, Katar ve Mısır'da başlayan ve olumlu seyrettiği bildirilen ateşkes ve esir takası müzakereleriyle birlikte İsrail de Gazze'deki toplu katliamlarını artırdı. Önceki gün Gazze kent merkezindeki Tel el-Heva Mahallesi'nden çekilen İsrail ordusu geride yakılmış evler ve sokaklara saçılmış 60 ceset bırakmıştı. İsrail hükümeti ise görüşmelere dayattığı yeni şartlarla ateşkesi sabote ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, müzakerelere daha önce olmayan yeni şartlar getirerek anlaşmayı geciktirmeye çalıştığı belirtiliyor.





ABD BOMBA SEVKİYATINI YENİDEN BAŞLATTI

Katliamın, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ordusuna 227 kilogramlık MK-82 bombalarının yeniden sevk edilmeye başlandığını bildirmesinin ardından gelmesi dikkat çekiyor. ABD, İsrail'in Refah'a başlattığı saldırı nedeniyle MK-82'nin yanı sıra bir tonluk MK-85 bombalarının sevkiyatını durdurmuş ve İsrail'den Refah'taki sivilleri "Güvenli" alanlara yerleştirmesini istemişti. El-Mevasi'deki saldırı ise Biden'ın "Bu bombalar küçük hedeflere karşı kullanılacak" diyerek yeniden MK-82 sevkiyatını başlatmasından bir gün sonra geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "ABD, Siyonist devleti desteklemese bu katliamların hiçbiri olmazdı" ifadeleri kullanıldı.





BU KEZ CAMIYI VURDU

El-Mevasi'de çadırlarda yaşayan Filistinlileri vuran işgalci İsrail ordusu, kuzeydeki Eş-Şati Kampı'nda da bir camiyi vurarak 15'ten fazla Filistinliyi öldürdü. Kamptaki El-Abyad Camii'ni hedef alan bombardımanda 20 kişi yaralanırken Sivil Savunma Örgütü, bombardımanı "Toplu katliam" olarak niteledi. Hamas, El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırıyı, "ABD'nin örtbas ettiği İsrail'in yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. Gazze'de 7 Ekim'den beri toplam ölü sayısı 38 bin 500'ü geçerken yaralı sayısı ise 90 bine ulaştı.



