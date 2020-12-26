Dünya Ateşle oynuyor
ORTADOĞU

​Ateşle oynuyor! ​

Ateşle oynuyor!

Libya’da 23 Ekim’de ilan edilen ateşkes sallantıya girdi. Terörist Hafter, yeni bir saldırının fitilini ateşlemek istiyor. Libya’da aşiretleri baskı altına alan Hafter’e ekim ayından bu yana 12 uçak dolusu paralı asker geldi. Hafter’in bu girişimleri sonrası Türkiye destekli UMH güçleri alarm durumuna geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Hafter
Terörist Hafter

Libya’da sular ısınıyor. 23 Ekim’de ilan edilen ateşkes terörist Hafter’in attığı adımlarla bitme noktasına geldi. Hafter askeri ve istihbari faaliyetlerini iki katına çıkardı. Ekim ayından bu yana sadece Suriye’den terörist Hafter’e destek amacıyla en az 12 uçak dolusu paralı asker taşındığı belirlendi. Söz konusu uçakların Suriye’den Şam Havaalanı ve Rusların Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü’nden kalktığı, Libya’da Halife Hafter kontrolünde olan Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı ve El-Merc şehrinin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait El-Hadim Askeri Üssü’ne indiği tespit edildi. Libya’ya giden paralı askerler sadece bununla sınırlı kalmadı. Sudan da, Hafter’e destek için bin 200 paralı asker gönderildi. Bu paralı askerlerin BAE tarafından fonlandığı ifade ediliyor.

MISIR VE BAE ARKASINDA

  • Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Hafter tarafının görüşme trafiği de arttı. Son olarak geçtiğimiz hafta Mısır Genel İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Bingazi’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Kamil, ziyaret sırasında Halife Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kamil, “Mısır’ın Libya’daki durumun istikrarını destekleme, yeteneklerini ve kazanımlarını korumadaki rolü çerçevesinde, çeşitli askeri ve siyasi düzeylerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Libya halkına desteğini” ifade eden bir mesaj iletti.

AŞİRETLERE KANCA ATTI

Hafter, bölgedeki aşiretleri de yanına çekmek istiyor. Libya’nın Fizan bölgesinde etkin olan Hasavna Aşireti’nin ileri gelenlerinden oluşan bir heyet ile bir araya gelen Hafter, görüşmede destek istedi. Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter’e karşı alarm durumuna geçerek bölgeye takviye güç ve ekipman yığdı. Askeri ve istihbari faaliyetlerini artıran Hafter, açıklamalarla provokasyonun dozunu da yükseltti. Önceki gün Türkiye’ye tehditler savuran Hafter, “Ya burayı terk edin ya da savaşmaya hazır olun” ifadelerini kullandı. Hafter’in tehditlerine anında cevap geldi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac sessiz kalmadı ve her türlü saldırıya hazır olduklarını dile getirdi.

FEDAKARLIKLAR ÖLÜMSÜZDÜR

  • Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac, Libya’nın İtalya işgalinden kurtuluşunun 69’uncu yıl dönümü sebebiyle Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törende bir konuşma yaptı. es-Serrac, “Babalarımız ve evlatlarımızın Şubat devriminde (Kaddafi rejiminin düşmesi), Sirte’nin DEAŞ’tan temizlenmesi ve Öfke Volkanı Operasyonu’nda gösterdikleri fedakarlıklar ölümsüzlüğünü koruyacak.” dedi ve Hafter’in tüm saldırılarını püskürtmeye yetecek güçlerinin olduğunun altını çizdi.

Sonucu ağır olur

Halid el-Mişri

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise Hafter’in yeni bir ateş yakmak istediğine dikkat çekti ve ekledi: “Ancak bu girişiminde başarılı olamayacak. Libya, uluslararası toplum tarafından desteklenen siyasi bir çözümün eşiğindedir.” Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Cuveyli, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in ülkedeki Türk güçlerine karşı savaş hazırlığı yapılması çağrısına sert tepki gösterdi. Batı bölgesinde sorun çıkarmayı veya savaşın fitilini ateşlemeyi düşünen tarafları uyaran Tümgeneral Cuveyli, “Savaşmak isteyen her taraf için sonuçlar korkunç olacaktır ve ona güçle vereceğimiz karşılığı da hesaba katmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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