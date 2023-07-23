Atina sığınmacıları ölüme terk etti

Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere kötü muamelesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB), insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sürekli olarak eleştiri oklarına hedef olan Yunanistan, insan hakları ihlallerine bir yenisini daha ekledi. İngiltere merkezli Middle East Eye gazetesine konuşan 24 yaşındaki Somalili Beşir Abdikarim Muhammed, Yunanistan’a beraber geçtiği mülteci grubunun nasıl ölüme terk edildiğini anlatırken, Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunan makamlarının, ortaya çıkan suçlar için güvenlik güçlerine herhangi bir yaptırım uygulamaması sık sık eleştiri konusu olurken, aktivistler tarafından uluslararası kuruluşlara Atina hükümetine tavır alma çağrısı yapılıyor.

5 gün aç ve susuz

Türkiye’den 32 kişilik bir grupla Yunanistan’ın Sakız adasına geçtiklerini kaydeden Somalili Beşir Muhammed, kıyıya ulaşmalarının ardından tespit edilmemek için hemen gruplar halinde dağıldıklarını belirtti. Kendisiyle beraber 11 kişinin yakalanmamak için dağlara kaçtığını ifade eden Muhammed, beş gün boyunca yola devam ettiklerini, ancak karşıya geçmenin çok riskli olduğu bir noktada duraklamak zorunda kaldıklarını anlattı. Gruptaki kadınların kötü muameleye maruz kalma korkusuyla geri dönmeyi reddettiklerini ve bunun yerine hayatlarını riske atmayı yeğlediklerini söyleyen Somalili adam, kendisi ve 3 diğer erkeğin geri dönüp 5 gündür susuz olan gruba su getirmek için harekete geçtiklerini dile getirdi.

İnsanlık dışı muamele

Geri dönüş yolunda polisler tarafından fark edildiklerini ifade eden Muhammed, polislere grubun geri kalanının dağda mahsur kaldığını söylediklerini, bu yüzden yiyecek ve içecek götürmek konusunda ısrar ettiklerini belirtti. Polisin kendilerine, “Avrupa topraklarında güvendesiniz” şeklinde konuşarak gruba bir kurtarma ekibi göndereceklerine dair söz verdiğine değinen Muhammed, diğer erkeklerle beraber başka bir kampa götürüldüğünü kaydetti. Bunun ardından Somalili adam, havasız bir konteynıra koyularak elleri kablolarla bağlı şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir adaya bırakıldığını, telefonunun alındığını ve bir can yeleği dışında kendisine bir şey bırakılmadığını söyledi.

Cesetleri toplamaya gittiler

Muhammed daha sonra gruplarında yer alan 24 yaşındaki Huda Hüseyin Adan isimli kadının ölü bedeninin bulunduğunu, yetkililer tarafından açlık ve susuzluktan dolayı öldüğünün belirlendiğini bildirdi. İnsan hakları örgütleri ise, grupta yer alan 2 kadının da o günden sonra kaybolduğunu ve hâlâ bulunamadığını belirtiyor. Muhammed, yetkililerin bölgeye çok geç gittiklerini tahmin ettiğini vurgulayarak, “Oraya cesetleri toplamaya gitmişler” şeklinde konuştu. Ülkedeki insan hakları örgütleri, benzer bir çok olayda çeşitli makamlara önlem almaları için başvurduklarını ya da yardım istediklerini söylerken, düzensiz göçmenlerin başına gelen trajik olaylardan sonra kimsenin hesap vermediği için kötü muamelenin devam ettiğini belirtiyorlar.







