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Dünya

Atina’daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis

Yunanistan’da Barış Boyun çetesinin 6 üyesinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan Süleyman Dalgıç’ın meslekten ihraç edilen bir polis olduğu belirtiliyor. Göçmen kaçakçılığı yapan Dalgıç’ın öldürülen çete üyelerini Yunanistan’a getirdiği ya da Boyun ile görüştürmek üzere İtalya’ya götüreceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cesetlerin Adli Tıp incelemesi tamamlanmadığı için henüz ailelerine teslim edilmedi.

Cesetlerin Adli Tıp incelemesi tamamlanmadığı için henüz ailelerine teslim edilmedi.

Suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un 6 adamının Yunanistan’da öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Önceki gün, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalanmıştı. Eleftherios Venizelos Havaalanı’nda, yanında silah, 9 mm çapında çok sayıda mermi, sahte kimlik ve pasaportlarla yakalanan 32 yaşındaki Süleyman Dalgıç’ın bağlantıları araştırılıyor. Tutuklanan Dalgıç’ın emniyette ifade vermediği öğrenildi. Saldırının kilit ismi olabileceği değerlendirilen Dalgıç’ın, meslekten atılan eski bir polis olduğu iddia edildi.


İKİ KEZ EVE GELMİŞ

Yunan polisi, öldürülenler tarafından Loutsa’da kiralanan eve 4-11 Eylül tarihleri arasında 2 kişinin geldiğini, onlardan birinin de Süleyman Dalgıç olduğunu belirledi. Havalimanında sahte pasaportlarla yakalanan Dalgıç’ın, olaydan 1 gün önce cinayetin işlendiği bölgedeki bir otelde konakladığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan Dalgıç’ın, öldürülen bazı çete üyelerini Yunanistan’a getirmiş olabileceği ya da maktulleri elebaşı Barış Boyun ile görüştürmek üzere İtalya’ya götüreceği ihtimali üzerinde duruluyor.


#Atina
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