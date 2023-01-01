Atina’daki katliamın kilit ismi: Göçmen kaçakçısı eski polis

Suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un 6 adamının Yunanistan’da öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Önceki gün, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalanmıştı. Eleftherios Venizelos Havaalanı’nda, yanında silah, 9 mm çapında çok sayıda mermi, sahte kimlik ve pasaportlarla yakalanan 32 yaşındaki Süleyman Dalgıç’ın bağlantıları araştırılıyor. Tutuklanan Dalgıç’ın emniyette ifade vermediği öğrenildi. Saldırının kilit ismi olabileceği değerlendirilen Dalgıç’ın, meslekten atılan eski bir polis olduğu iddia edildi.

Yunan polisi, öldürülenler tarafından Loutsa’da kiralanan eve 4-11 Eylül tarihleri arasında 2 kişinin geldiğini, onlardan birinin de Süleyman Dalgıç olduğunu belirledi. Havalimanında sahte pasaportlarla yakalanan Dalgıç’ın, olaydan 1 gün önce cinayetin işlendiği bölgedeki bir otelde konakladığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan Dalgıç’ın, öldürülen bazı çete üyelerini Yunanistan’a getirmiş olabileceği ya da maktulleri elebaşı Barış Boyun ile görüştürmek üzere İtalya’ya götüreceği ihtimali üzerinde duruluyor.