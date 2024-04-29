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Dünya

Atlantik Okyanusu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 51 düzensiz göçmen kayıp

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na doğru yol alan bir teknenin Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu içindeki düzensiz göçmenlerden 51'inin kayıp olduğu bildirildi.

22:03 - 29/04/2024 الإثنين
AA
Toplamda 60 kişiden 51 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Toplamda 60 kişiden 51 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kanarya Adaları grubundan olan El Hierro'nun 110 kilometre kadar açığında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı açıklandı.

Söz konusu batan teknenin, Brezilya'dan İspanya'nın Cartagena limanına doğru giden "Beskidy" adlı bir petrol tankeri tarafından sabah saatlerinde telsizle Sahil Güvenlik kurumuna haber verildiği kaydedildi.

Bölgeye bir bot ve helikopter gönderen İspanyol Sahil Güvenlik kurumunun, yarısından fazlası batan teknenin su üzerinde kalan küçük bir kısmına tutunarak hayatta kalmaya çalışan 9 düzensiz göçmeni kurtardığı, 51 kişinin de kayıp olduğu bilgisine ulaştığı ifade edildi.
Hayatta kalan ve hepsi erkek olan düzensiz göçmenlerin, İspanyol yetkililere verdikleri ilk ifadelerde, vücutlarının yarısı denizde yaklaşık iki gündür bu şekilde tutunarak yardım beklediklerini, toplamda 60 kişi yola çıktıklarını ve 51 kişinin kayıp olduğunu söyledikleri aktarıldı.

Hastanede gözetim altına alınan ve çok ciddi sağlık problemleri bulunmadıkları belirtilen düzensiz göçmenlerin, 9 gün önce Senegal'in M'Bour kıyılarından yola çıktıkları bilgisini verdikleri bildirildi.

Diğer yandan son 48 saat içinde İspanya'nın Kanarya Adaları'na 4 farklı grupla 220 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.



#Düzensiz göçmen
#Kanarya Adaları
#Kayıp
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