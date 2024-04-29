Atlantik Okyanusu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 51 düzensiz göçmen kayıp

Hayatta kalan ve hepsi erkek olan düzensiz göçmenlerin, İspanyol yetkililere verdikleri ilk ifadelerde, vücutlarının yarısı denizde yaklaşık iki gündür bu şekilde tutunarak yardım beklediklerini, toplamda 60 kişi yola çıktıklarını ve 51 kişinin kayıp olduğunu söyledikleri aktarıldı.