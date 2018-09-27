Dünya Avrupa Birliğinden BMde reform çağrısı
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden BM'de reform çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık vurgu yaptığı Birleşmiş Milletler'de reforma gidilmesi konusunda açıklama yaptı. Tusk, "AB, Birleşmiş Milletler'in reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, BM 73. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, liderler olarak BM'yi görevini başarıyla yerine getirme araçlarıyla donatmaları gerektiğini söyledi.

"AB, BM reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor." diyen Tusk, "Bu reformlara çok ihtiyaç duyuldu ve gecikti. Aciliyet açıktır ve uygulama esastır." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Libya

Suriye'de savaş sürdükçe halkın acı çekmeye devam edeceğini vurgulayan Tusk, "İnsani bir facia yaşanmaması için İdlib'de (Rusya ve Türkiye arasındaki) anlaşma tam olarak uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

Tusk, Libya'daki istikrarsızlıktan faydalanan insan kaçakçılarının yol açtığı acılara dikkati çekerek, "Libya halkını acımasız bir şekilde kullanan insan kaçakçılarına yaptırım uygulanmalı ve adaletin önüne çıkartılmalıdırlar" şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Afrika kıtasının önemine de değinen Tusk, Afrika'nın büyük zorluklar kıtası olduğu kadar aynı zamanda büyük fırsatları da barındırdığını ifade etti.

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