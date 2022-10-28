Avrupa Birliği'nden İran yaptırımlarına tepki

İran'ın eyleminin siyasi amaçlı olduğunu iddia eden Stano, Avrupa Birliği'nin yaptırımları reddettiğini söyledi. AB'nin İran'a yasal gerekçelerle yaptırım uyguladığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ndeki bir dizi kurum ve kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanlığı, İran milletine karşı terörü ve terör gruplarını desteklemek, şiddet ve nefret yaymak, huzursuzluk, şiddet, terör eylemleri ve insan hakları ihlallerine yol açtığı için Avrupa Birliği'nden kişi ve kurumlara yaptırım uyguladı.

MEHR Haber Ajansı'na göre açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Avrupa Birliği Konseyi'nin İranlı kişi ve kurumlara yönelik temelsiz suçlamalara dayalı olarak yasa dışı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya yönelik eylemini bir kez daha şiddetle reddettiği ve kınadığı belirtildi.

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