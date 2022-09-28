Avrupa Birliği'nden Rusya’ya referandum kınaması: Düzmece sonuçları tanımıyoruz

Yüksek Temsilci Borrell Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya’nın düzenlediği referandumlara ilişkin yaptığı açıklamada, AB’nin, bu referandumları ve sonuçlarını kınadığını ifade etti.

Borrell, “AB, yasadışı ‘referandumların’ düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor. Bu, sistematik insan hakları ihlalleri arasında Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir. Rus işgaline karşı çıkmaya ve direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretini takdir ediyoruz” dedi.

MICHEL: REFERANDUMLARI DA SONUÇLARINI DA TANIMIYORUZ

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu referandumlara ilişkin, “Düzmece referandumlar, düzmece sonuçlar. Referandumları da sonuçlarını da tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo da Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada söz konusu referandumlara değindi. DiCarlo BM’nin, Ukrayna'nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kaldığını yineleyerek, “Halkın iradesini temsil ettiğini iddia ederken, bir devletin başka bir devletin topraklarını zorla elde etme girişimine meşruiyet maskesi sağlamayı amaçlayan tek taraflı eylemler, uluslararası hukukta yasal olarak kabul edilemez. Burada, BM’nin ilgili BM kararları uyarınca uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kaldığını yinelememe izin verin” dedi.

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STOLTENBERG: DÜZMECE REFERANDUMLARIN HİÇBİR MEŞRUİYETİ YOKTUR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düzenlenen referandumların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Stoltenberg, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, “Başkan Zelenski ile konuştum ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın egemenliğine ve meşru müdafaa hakkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu açıkça belirttim. Rusya'nın düzenlediği düzmece referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bunlar Ukrayna’nın topraklarıdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına dair dün yayınladığı istihbarat raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 30 Eylül’de Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan edebileceği belirtilmişti. Açıklamada, “Başkan Putin'in 30 Eylül Cuma günü Rus parlamentosunun her iki meclisine de hitap etmesi planlanıyor. Putin'in, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan etmek için bu konuşmayı yapması gerçekçi bir olasılık” denilmişti.

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DÜNYA Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kınama