Dünya Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı
AVRUPA

Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını "endişeyle" izlediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor.
Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Tel örgülerden geçen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı
GÜNDEM
Tel örgülerden geçen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

36 bin göçmen sınırı geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti.

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler sınıra akın ediyor
OYNAT 00:00
Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler sınıra akın ediyor
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce mülteci Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Mültecilerin bulunduğu alan havadan görüntülendi.


İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.
İki saatte 10 bin kişi sınırı geçti

İki saatte 10 bin
kişi sınırı geçti

Bakan Süleyman Soylu, toplam rakamı açıkladı.
Kritik Patriot açıklaması

Kritik Patriot açıklaması

Trump, "Erdoğan ile görüştüm" dedi ve...
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Tarihi bir ders vereceğiz

Tarihi bir ders vereceğiz

​Erdoğan'dan sosyal medyadan önemli mesajlar.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
3 ülkeye uçuşlar durduruldu

3 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bakan Koca, kararın bu gece uygulanacağını açıkladı.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitleri için cenaze törenleri düzenleniyor.
TSK yeni görüntü yayınladı

TSK yeni görüntü yayınladı

2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
İran'dan Rusya'yı <br>kızdıracak teklif

İran'dan Rusya'yı
kızdıracak teklif

Erdoğan ile telefon görüşmesinde teklif edildi.
Esed rejimine <br>üst düzey darbe

Esed rejimine
üst düzey darbe

​İdlib'deki operasyonlarda 2 general öldürüldü.
Taviz verilmeyecek

Taviz verilmeyecek

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması.
14 ay içinde çekilecekler

14 ay içinde çekilecekler

ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Kanlı saldırı planı <br>son anda engellendi

Kanlı saldırı planı
son anda engellendi

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.
Oğlunun şehit<br> olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit
olacağı içine doğmuş

"Yüzüne o nur, güzellik yansımış."
Rus basınından skandal haber

Rus basınından skandal haber

​Hatay'a 'çalıntı bölge' dediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.