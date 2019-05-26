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Dünya Avrupa Parlamento seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy kullanma sona erdi
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AVRUPA

Avrupa Parlamento seçimlerinde ülkelerin çoğunda oy kullanma sona erdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme işlemi, Romanya ve İtalya'nın dışında tamamlandı- Seçimlere katılım Avrupa Birliği ülkeleri genelinde artış gösterdi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosu seçimleri
Avrupa Parlamentosu seçimleri

Avrupa Birliği'nin (AB) 21 üye ülkesinde bugün yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Romanya ve İtalya dışında oy kullanma işlemi sona erdi.

Yaklaşık 427 milyon seçmenin kayıtlı olduğu AP seçimlerinde 23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda, 24 Mayıs'ta İrlanda ve Çekya (24 ve 25 Mayıs), 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da seçmenler oylarını kullandı.

AB ülkelerinden bugün sandık başına giden Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan'da oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar, Romanya'da TSİ 22.00, İtalya'da da TSİ 00.00'da kapanacak.

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre yapılan seçimlerde genel olarak oy kullanma yaşı 18 olurken bu yaş sınırı, Avusturya ve Malta'da 16, Yunanistan'da da 17'ye indi. AP seçimlerine katılım sadece Belçika, Lüksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zorunlu olurken diğer 23 ülkede serbest bırakıldı.

Seçimlere katılım arttı

  • Bu arada, AP'deki 751 parlamenterin (Brexit gerçekleşirse 705) belirleneceği seçimlere katılım 28 AB ülkesinin genelinde artış gösterdi. Ülkelerin içişleri bakanlıklarının açıkladığı resmi verilere göre, AB ülkeleri arasında nüfusun en fazla olduğu Almanya ve Fransa başta olmak üzere İspanya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Danimarka, Estonya ve Hırvatistan gibi ülkelerde AP seçimlerine katılım oranı, 2014 yılındaki son seçimlere göre artış gösterdi.

Her 5 yılda bir yapılan AP seçimlerine 2014'te katılım yüzde 42 civarında kaldı. AP seçimlerine katılım 1999 yılından (yüzde 49,8) bu yana yüzde 50'nin üzerine çıkmadı.

Öte yandan, AB ülkelerinden Belçika, İspanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'da AP seçimleri ile bazı yerlerde belediye, bölge, federal, eyalet ve özerk yönetim seçimleri de yapıldı. Romanya'da halk, AP dışında "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" sorusunun yöneltildiği referandum için de oy kullandı.

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Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

AB'nin resmi takvimine göre 20-21 Haziran'da AB Konseyi toplantısı ve 2 Temmuz'da AP'nin seçilen üyelerinin ilk genel oturumu yapacağı öngörülüyor.

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